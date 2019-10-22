В Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева в рамках проекта "Gənclərə dəstək" состоится концерт под названием "Наши национальные музыкальные инструменты - наше национальное богатство". На концерте выступит Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Агаверди Пашаев), дирижер - Илаха Гусейнова.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, в концертной программе примут участие лауреаты республиканских и международных конкурсов - Тахир Амрахов (тар), Шахрияр Маилзаде (тар), Тогрул Аббаслы (тар), Мехта Бехнам Махаммедализаде (канон), Гусейн Гулиев (тар), Амрулла Алиев (тар), Орхан Солтанов (балабан), Садиг Гасымов (ханенде), Асмар Мехтизаде (ханенде), Икрам Абдуллазаде (тар), Исмаил Маммадов (вокал), Фарид Нагиев (гармон), Самандар Гаджизаде (тар), Эвезага Гаджизаде (тар).

Директор Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева, художественный руководитель "Gənclərə dəstək" Мурад Адыгезалзаде в беседе с Day.Az отметил, что музыкальные инструменты, являющиеся национальным достоянием нашего народа, отличаются богатством и разнообразием.

"Мы должны учесть, что молодежь проявляет очень большой интерес к национальной музыке. Проводимые в нашей стране конкурсы и фестивали еще больше повышают этот интерес. В творчестве наших великих композиторов слышны национальные мотивы, они использовали в своем творчестве Азербайджанские национальные музыкальные инструменты. Наши великие классические произведения были созданы на основе национальной музыки. Мы должны повысить долю национальной музыки в нашей общей музыкальной культуре. В таком случае, как говорится, мы защитим свой путь, сохраним наши традиции, а молодежь будет жить, работать в национальном духе", - сказал М. Адыгезалзаде.

"Gənclərə dəstək" - проект, реализуемый Филармонией, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта - директор Филармонии, народный артист Азербайджана, пианист Мурад Адыгезалзаде.

Координатор проекта - Айла Керимова-Закария.

Н. Гасымова

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