8 ноября в 19:00 в Международном центре мугама в рамках проекта "Вечера ашугской музыки" ("Aşıq musiqisi axşamları") состоится концерт, в котором примут участие представители ширванской ашугской школы - Эвезхан Ханкишиев, Али Тапдыгоглы, Агамурад Ширванлы и другие известные ашуги. Концерт реализуется при поддержке Фольклорного Института НАНА.

Основная цель проекта - пропаганда ашугского искусства, являющегося одной из древних составных частей азербайджанской музыкальной культуры устной традиции.

Искусство азербайджанских ашугов - это совокупность поэзии, искусства рассказывания историй, танцев и вокальной инструментальной музыки. Ашугское искусство считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки.

Отметим, что в 2009-м году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Центр мугама реализовывает ряд проектов, посвященных пропаганде азербайджанской национальной музыки, среди которых можно отметить "Вечера мугама", "Вечера дастана", "Вечера ашугской музыки", "Жемчужины этнической музыки".

Информационная поддержка проекта: "Azərtac", телеканал "Культура" Азербайджанского телевидения, Day.az, Milli.az, Trend.az, "Vestnik Kavkaza" и радио "Asan".

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