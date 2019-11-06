Международный центр мугама реализовывает ряд проектов, направленных на пропагандирование азербайджанской национальной музыки, а также проекты научно-исследовательского характера. Одним из них является проект "Вечера мугама" ("Muğam axşamları"). Целью проекта является пропаганда будущим поколениям усовершенствованного в результате процесса развития богатого мугамного наследия.

29 ноября в рамках масштабного проекта "Вечера мугама" ("Muğam axşamları") Центра мугама состоится очередной прекрасный вечер, в котором заслуженные артисты, солисты Центра мугама Эхтирам Гусейнов, Арзу Алиева и Бейимханум Набиева исполнят мугам "Zabul Segah".

Исполнителей будет сопровождать инструментальный ансамбль "Buta" под руководством тариста Ровшана Курбанова.

Отметим, что зрители уделяют огромное внимание проекту, который осуществляется в целях пропаганды будущим поколениям философии мугамного искусства. В реализуемых концертах проекта в прекрасном исполнении известных ханенде зрителям были представлены основные мугамы, народные песни и теснифы.

Билеты на концерты проекта можно приобрести на сайте iTicket.az, в центрах Asan Хidmət, а также во всех кассах города.

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