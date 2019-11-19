Международный центр мугама при поддержке посольства Венгрии представил три концерта в рамках проекта "Венгерские музыкальные вечера".

11, 12 и 14 ноября жителям и гостям столицы выпала возможность насладиться венгерской народной музыкой, представленной в различных жанрах венгерскими музыкантами. Выступления солистов известного в Европе венгерского духового оркестра "Cantores Esslesiae", участницы международного песенного конкурса "Евровидение", певицы Магьяр Борин, а также известного венгерского исполнителя цимбалы Джсуркулйа Жозефа подарили любителям венгерской музыки настоящий праздник.

В рамках проекта венгерские музыканты представили бакинской публике наряду с классической музыкой образцы народной музыки, шедевры джазовой музыки и этномузыки.

Отметим, что Центр мугама реализовывает масштабные проекты и расширяет международные связи. Посольство Венгрии в Азербайджане организовало в Центре мугама мероприятие в рамках Дней Венгрии в Баку, на котором известный венгерский профессор Янош Сипос выступил с лекцией на тему параллелей в венгерской и азербайджанской народной музыке. После лекции состоялся прекрасный концерт, на котором прозвучали венгерские мелодии.

В рамках совместного сотрудничества с зарубежными музыкальными организациями и с функционирующими в нашей стране посольствами иностранных государств Международный центр мугама проводит концерты и проекты научно-исследовательского характера, целью которых является пропаганда национального искусства и этнической культуры разных стран.