29 ноября в рамках масштабного проекта "Вечера мугама" ("Muğam axşamları") Международного центра мугама состоялся очередной концерт, посвященный мугаму "Zabul Segah".

На концерте с речью выступил доктор филологических наук Гюльгусейн Кязымлы, который рассказал о проектах Международного центра мугама. Он отметил, что традиция проведения вечеров мугама началась во второй половине XIX века в Шуше, позже распространилась в Баку. Этот проект, направленный на пропаганду мугамного искусства является продолжением проводимых более 100 лет назад вечеров мугама, которые назывались "Şərq gecələri". Эта традиция все ещё продолжается в посёлках и селах Баку.

Филолог также отметил, что Центр мугама реализовывает ряд проектов, направленных на пропаганду азербайджанской национальной музыки, а также проекты научно-исследовательского характера, в числе которых можно назвать "Unudulmayanlar", "Muğam axşamları", "Qəzəllər", "Sirlər xəzinəsi", "Aşıq musiqisi axşamları".

Целью проекта "Вечера мугама" ("Muğam axşamları") является пропаганда будущим поколениям усовершенствованного в результате процесса развития богатого мугамного наследия.

На концерте в прекрасном исполнении солистов Центра, заслуженного артиста Эхтирама Гусейнова, Арзу Алиевой и Бейимханум Набиевой прозвучал мугам "Zabul Segah".

Исполнителей сопровождал инструментальный ансамбль "Buta" под руководством тариста Ровшана Гурбанова.

Добавим, что очередной концерт проекта, на котором известные ханенде исполнят мугам "Çahargah", состоится 28 декабря.

Н. Гасымова