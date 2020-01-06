https://news.day.az/culture/1191543.html В Харькове установят памятник Низами Гянджеви
В Харькове установят памятник Низами Гянджеви
В 2020 году планируется открытие во втором крупном городе Украины - Харькове, парка имени Низами Гянджеви и установка там памятника великому мыслителю.
Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в посольстве Азербайджана в Украине, передает Day.Az.
Согласно сообщению, в связи с этим уже завершается процесс документирования. Парк будет заложен в центре города. Кроме того, в течение года в Украине будут проведены Дни культуры Азербайджана.
Отметим, что за последние два года в Украине возведены памятники Муслиму Магомаеву и Насими.
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