"Азербайджанская свадьба" может войти в Книгу рекордов Гиннесса - ФОТО

Композиция миниатюрного типа "Азербайджанская свадьба" (Azərbaycan toyu), нарисованная на стене Музея истории и этнографии Шамкирского района может войти в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Композиция уже прошла два отборочных этапа для внесения в Книгу рекордов Гиннесса

Произведение создано художником Фарманом Гусейновым на 73 кв.м. темперными красками (темпера - водоразбавляемые краски, приготовляемые на основе сухих порошковых пигментов. Одна из старейших красок, которая использовалась в Древнем Египте) на протяжении 2016 года.

В композиции отражены древние азербайджанские свадебные традиции с литературно-поэтическими и музыкальными сюжетами, Шамкирской крепостью, ашугами и музыкантами, преподнесением подарков от семей жениха и невесты, караваном и расцветом весенней природы, пением птиц и зарождения новой жизни.

Проект направлен на пропаганду древнего национального наследия, традиций и обычаев.