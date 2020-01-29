На днях в Государственном музыкальном драматическом театре города Шуша прошел показ спектакля "Сад грез" ("Arzular bağı") известного режиссера Имама Гасанова.

Этот спектакль является совместным проектом двух независимых театров - "Çıxış", основанным Имамом Гасановым, и "Laçın Teatr Studiyası", основанным известным актером Рауфом Шахсуваровым.

Премьера спектакля состоялась в 2013 году на сцене независимого театра ADO. Представляя Азербайджан на нескольких международных и местных фестивалях, "Сад грез" завоевал зрительскую симпатию и до сих пор сохраняет свою востребованность.

Поставленный по одноименной пьесе Парвиза Башардуста спектакль рассказывает историю двух душевнобольных друзей, которые предаются мечтам о лучшей жизни.

Сбежав из психиатрической больницы, друзья, роли которых великолепно прожили на сцене заслуженный артист Азербайджана Ильгар Джахангир и известный актер Рауф Шахсуваров, хотят начать новую жизнь. С автомобилем, богатством, любимыми супругами, детьми.

"Давай представим, что мы богаты", - говорит один из них и друзья начинают мечтать. О том, что влюбились. Их любимые оказались сестрами. Затем у одного родилась дочь, а у другого сын. Их дети полюбили друг друга, и так они стали более близкими родственниками. Когда они представляют свою старость, то решают, что не хотят умирать и возвращаются в реальность, чтобы начать создавать воображаемый мир заново.

Наблюдая за тем, как больные мечтают о богатстве, автомобиле и т.д., зритель словно оказывается перед зеркалом. Так как понимает, что мечтает о таких же вещах, что и эти сумасшедшие. И ради этого нормальный человек работает в четырех стенах, губит свои истинные мечты, не живет по-настоящему. Очень явно в некоторых фразах, страхах и желаниях безымянных героев трагикомедии каждый зритель видит себя. Но смеяться над этим или все же плакать?

Интересно, что меткие шутки во всей драматической истории вызывали взрыв смеха, а мастерская игра актеров заставила публику сопереживать героям, которые роняли настоящие слезы отчаяния, страха и злости.

Обрамленная музыкой азербайджанского композитора Аяза Гамбарли постановка завершилась овациями многочисленной публики.

Отметим, что показ спектакля "Сад грез" прошел в рамках проекта министерства культуры Азербайджана, где независимые спектакли получают возможность быть представленными в государственных театрах.

В рамках этого же проекта 11 февраля в 19:00 на малой сцене Азербайджанского государственного театра юных зрителей состоится показ спектакля "Тернистые отношения", режиссером которого также является Имам Гасанов. Билеты на спектакль можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.

Ф. Агаларова