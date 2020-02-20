Если вы любите музыку, то наверняка нередко задумывались над тем, где можно найти мелодию для души, чтобы ее послушать? Ведь, согласитесь, иной раз так хочется насладиться какой-нибудь красивой композицией для души, особенно если этого требует настроение, в котором мы в данный момент времени пребываем.

Безумно красивые песни для души, прекрасные композиции для погружения в собственный мир, когда возможно насладиться приятными мелодиями - все это было на двухдневном сольном концерте народного артиста Азербайджана Ильгара Мурадова, который с аншлагом прошел в концертном зале Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В концертной программе прозвучали лучшие композиции исполнителя, встреченные овациями зрителей и цветами. И, конечно же, "На бис!". По просьбе зрителей, Ильгар Мурадов вновь подарит вечер душевной музыки, и этот день будет посвящен нашим прекрасным женщинам. Концерт пройдет 10 марта в 20.00.

Ильгар Мурадов - исполнитель лирических песен, народных композиций и теснифов. Родился 9 ноября 1957 года в Нахчыване. В 1988 году окончил Нахчыванский педагогический институт. С 1982 по 1994 года работал в студии народного артиста, пианиста и композитора Рафига Бабаева. С 1995 года начал сольную карьеру.

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