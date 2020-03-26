Инклюзивный театр ƏSA покажет свои спектакли online

Первый в Азербайджане инклюзивный театр ƏSA запустил кампанию #evdəbax (#СмотриДома) и начал осуществлять деятельность в online режиме.

Как сообщает Day.Az, в рамках кампании #EvdəBax, начиная с 24 марта и до конца апреля, на официальной странице театра в социальной сети Facebook в online режиме будут демонстрироваться постановки "Adamlar və siçanlar", "Paris partladı", "Göy quş", "Nəsimi: Sirri-ənəlhəq" и "And".

Отметим, что инклюзивный театр ƏSA был создан в сентябре 2016 года, и за годы своей деятельности коллектив представлял постановки на различных театральных площадках Азербайджана.

Н. Гасымова