https://news.day.az/culture/1216326.html Оставайся дома и фотографируй – в Азербайджане объявлен новый конкурс
Оставайся дома и фотографируй – в Азербайджане объявлен новый конкурс
Объединение фотографов Азербайджана (ОФА) объявило о проведении фотоконкурса под названием "Evdə qal, foto çək!" ("Оставайся дома и фотографируй"), сообщили Day.Az в пресс-службе ОФА.
В конкурсе могут принять участие все желающие. На конкурс принимаются работы, снятые на фотокамеру или с помощью камеры мобильного телефона. Фотоработы должны отражать следующие темы - "Из окна моего дома", "Портрет", "Семья", "Натюрморт", "Творчество" и т.д.
Фотографии должны быть выполнены в формате JPEG, длинная сторона фотографии должна составлять 1500 пикселей.
Работы следует отправлять на электронный адрес afb2019ayligmusabige@gmail.com, они принимаются до 26 апреля.
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