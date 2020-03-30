https://news.day.az/culture/1217913.html Деятели культуры и искусства Азербайджана обратились к населению в связи с коронавирусом - ВИДЕО
Деятели культуры и искусства Азербайджана обратились к населению в связи с коронавирусом - ВИДЕО
К акции "Оставайся дома, спаси жизни", инициированной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), присоединились также деятели культуры и искусства Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В своем обращении они призвали всех поддержать превентивные и неотложные меры правительства против угрозы коронавирусной инфекции.
Представляем вниманию данное видеообращение.
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