Деятели культуры и искусства Азербайджана обратились к населению в связи с коронавирусом

К акции "Оставайся дома, спаси жизни", инициированной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), присоединились также деятели культуры и искусства Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В своем обращении они призвали всех поддержать превентивные и неотложные меры правительства против угрозы коронавирусной инфекции.

Представляем вниманию данное видеообращение.