Скончалась исполнительница песни "Kəndimiz" из фильма "Ögey ana"

На 77 году жизни после продолжительной болезни от онкологического заболевания скончалась исполнительница песни "Kəndimiz" (Моя деревня) из известного фильма Габиба Исмайлова "Ögey ana" (Мачеха, 1958 год) Масума Атамова.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend из близкого окружения.

Устами главного героя фильма Исмаила (Джейхун Мирзоев) в исполнении Масумы Атамовой эта песня и по сей день любима миллионами. Однако, много лет мало кто знал настоящую исполнительницу этой композиции. Одни думали, что это легендарная Шовкет Алекберова, другие - сам Джейхун Мирзоев.

Из воспоминаний Масумы Атамовой: "С детства была увлечена музыкой, собирала вокруг соседей, устраивала различные сценки. Но мой отец не хотел, чтобы я стала певицей. И, тем не менее, после настойчивой просьбы моего учителя по русскому языку отец записал меня в Дом пионеров, где училась у известного мастера Афшара Джаванширова. Однажды, композитор музыки к фильму Тофиг Гулиев попросил у Афшара Джаванширова найти звонкий детский голос для исполнения песни. Наш учитель посоветовал, мы пошли в студию звукозаписи, где Тофиг Гулиев выбрал меня. Исполнение было высоко отмечено легендарными Шовкет Алекберовой и Сарой Гадимовой, мне прочили большое будущее. Но, вначале отец был против, потом создала семью, родились трое детей, воспитанию которых посвятила свою жизнь, а затем и своих восьми внуков. Спустя много лет, я встретилась с Джейхуном Мирзоевым, и он выразил сожаление, что я так и не стала актрисой или певицей".

Да, это песня стала единственной в творческой карьере Масумы Атамовой. Судьбы человеческие...

"Я не жалею о прожитом. Есть певцы, которые поют годами, но ни они, ни их песни не остаются в памяти. А эта песня будет вечно жить в сердцах людей...", - сказала Масума Атамова.

И это действительно так!