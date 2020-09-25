"Шейх Санан" и "Прекрасная Фатма" открывают театральный сезон в Баку

Азербайджанский государственный театр юного зрителя открывает сезон в виртуальном формате, сообщили Day.Az в пресс-службе учреждения.

Открытие нового 93-го сезона состоится онлайн 26 сентября на странице театра в Facebook.

26 и 27 сентября театр предложит вниманию зрителей спектакли "Tıq-tıq xanım" ("Тыг-тыг ханым") по произведению Абдуллы Шаига, драму Гусейна Джавида "Şeyx Sənan" ("Шейх Санан"), постановку по мотивам азербайджанской народной сказки "Göyçək Fatma ("Прекрасная Фатьма ") и спектакль "Mən gəldim qızlar...(Müharibə)" (Я пришел, девочки! (Война)) по пьесе Ларса Нурена.

Отметим, что коллектив театра проводит онлайн-репетиции спектакля по пьесе "Balaca yaramaz məxluq" ("Маленькое негодное существо") Исмаила Имана и постановки "Маугли" по мотивам книги Редьярда Киплинга "Книга джунглей".

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