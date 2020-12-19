В освобожденных от оккупации районах полностью разрушены 288 учреждений культуры

Первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра Анар Керимов провел встречу с деятелями культуры в формате видеоконференции.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на встрече состоялся подробный обмен мнениями в связи с возвращением в Карабах, созданием культурной инфраструктуры на освобожденных от оккупации землях.

Отметив, что за прошедший период произошли исторические события, наша страна одержала победу в Отечественной войне, Анар Керимов поздравил деятелей культуры по случаю Великой Победы. Было отмечено, что с первых дней войны работники культурных учреждений записались в ряды добровольцев, 65 из них направились в зону боевых действий, 6 человек в боях получили ранения, 6 человек стали шехидами.

Было также отмечено, что в рабочих группах при временных комендатурах, созданных в освобожденных районах на основании соответствующего распоряжения главы государства, также представлены работники Министерства культуры. В ходе предварительных мониторингов в пяти районах была проведена регистрация по 288 учреждениям культуры, и почти все они находятся в полностью разрушенном состоянии. В ходе предварительных мониторингов были также осмотрены 162 историко-культурных памятника, объекты, представляющие историческую, архитектурную и археологическую ценность. Было установлено, что 63 памятника были полностью разрушены оккупантами, другие подверглись вандализму.