https://news.day.az/culture/1330831.html В Баку рассказали об искусстве и мастерах в творчестве Низами Гянджеви - ФОТО
В Баку рассказали об искусстве и мастерах в творчестве Низами Гянджеви - ФОТО
В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялась лекция доктора философии по филологии, доцента Тахмины Бадаловой на тему: "Искусство и мастера в творчестве Низами Гянджеви", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе лекции слушателям рассказали о рассуждениях гениального поэта о характерных особенностях разных сфер искусства - поэзии, живописи, архитектуры, музыки и других, его оценке людей, создающих это искусство. Были также приведены примеры из произведений выдающегося поэта.
Тахмина Бадалова подарила библиотеке музея свою книгу "Nizami Gəncəvi və "Kəlilə və Dimnə" motivləri" ("Низами Гянджеви и мотивы "Калила и Димна").
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