В Баку совершенно потрясающее количество умных, мудрых людей...

Известный актер театра и кино, народный артист России Эммануил Виторган в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона (https://gordonua.com/) поделился теплыми воспоминаниями о Баку, где родился и неоднократно выступал со спектаклями и творческими вечерами, передает Day.Az.

- Эммануил Гедеонович, вы родились в Баку. Это особый город?

- Это замечательный город, безусловно, особый, как и любой другой город. Мал ли он, велик - неважно. Всегда очень особые города, ибо там особые люди. У каждого свое проявление. В Баку меня родили в 1939 году... Но я прожил в Баку всего лишь три года. А вообще вся моя родня - это Одесса. И мои родители в том числе. Уехали из Одессы в связи с тем, что надо было где-то работать... Раньше ведь посылали на работу - не сам оформлялся. И папу с мамой увезли в Баку...

- А сегодня в Баку вы бываете?

- Да, конечно. Нас там ждут.

- Хорошо принимают?

- Как они принимают! Безусловно, мы за это бесконечно благодарны. Хотя, в общем, я себя чувствую несколько стеснительно там. Такое яркое проявление... В общем, если у тебя концерт либо спектакль, прежде ты должен поужинать, выпить, пообщаться...

- Красивый город?

- Очень стал красивым. Потрясающе красивый город... Причем такая разнообразная архитектура. И совершенно потрясающее количество умных, мудрых людей... Мы были там, когда был какой-то сбор мирового плана, и почему-то нас пригласили... Короче говоря, я увидел там огромное количество азербайджанцев высочайшего класса. Просто потрясающе. Потому что, живя в России, всегда - что? Рынок, понятно.

- Да, да.

- Поэтому и отношение такое к Азербайджану либо к людям другой, иной национальности. А здесь просто мы были ошарашены.

- Элита, да?

- Очень здорово. И я совершенно убежден - говорю это не для того, чтобы польстить, - что каждая нация обладает таким количеством людей, которые могут сделать так, чтобы мир был хорош.