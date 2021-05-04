В Баку совершенно потрясающее количество умных, мудрых людей... - Эммануил Виторган - ВИДЕО
Известный актер театра и кино, народный артист России Эммануил Виторган в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона (https://gordonua.com/) поделился теплыми воспоминаниями о Баку, где родился и неоднократно выступал со спектаклями и творческими вечерами, передает Day.Az.
- Эммануил Гедеонович, вы родились в Баку. Это особый город?
- Это замечательный город, безусловно, особый, как и любой другой город. Мал ли он, велик - неважно. Всегда очень особые города, ибо там особые люди. У каждого свое проявление. В Баку меня родили в 1939 году... Но я прожил в Баку всего лишь три года. А вообще вся моя родня - это Одесса. И мои родители в том числе. Уехали из Одессы в связи с тем, что надо было где-то работать... Раньше ведь посылали на работу - не сам оформлялся. И папу с мамой увезли в Баку...
- А сегодня в Баку вы бываете?
- Да, конечно. Нас там ждут.
- Хорошо принимают?
- Как они принимают! Безусловно, мы за это бесконечно благодарны. Хотя, в общем, я себя чувствую несколько стеснительно там. Такое яркое проявление... В общем, если у тебя концерт либо спектакль, прежде ты должен поужинать, выпить, пообщаться...
- Красивый город?
- Очень стал красивым. Потрясающе красивый город... Причем такая разнообразная архитектура. И совершенно потрясающее количество умных, мудрых людей... Мы были там, когда был какой-то сбор мирового плана, и почему-то нас пригласили... Короче говоря, я увидел там огромное количество азербайджанцев высочайшего класса. Просто потрясающе. Потому что, живя в России, всегда - что? Рынок, понятно.
- Да, да.
- Поэтому и отношение такое к Азербайджану либо к людям другой, иной национальности. А здесь просто мы были ошарашены.
- Элита, да?
- Очень здорово. И я совершенно убежден - говорю это не для того, чтобы польстить, - что каждая нация обладает таким количеством людей, которые могут сделать так, чтобы мир был хорош.
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