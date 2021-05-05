Центр мугама окажет поддержку проекту, реализуемому в рамках Года Низами и Года Юнуса Эмре

2021 год в нашей стране по случаю 880-летия великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви объявлен Годом Низами Гянджеви, а в братской Турции Годом Юнуса Эмре по случаю 700-летия с кончины великого поэта. В связи с этими знаменательными юбилеями Институт Юнуса Эмре планирует представить в Баку телевизионные проекты, посвященные Низами Гянджеви и Юнусу Эмре.

Как сообщает Day.Az, Международный центр мугама окажет поддержку проекту Института Юнуса Эмре. Спектакль-презентация состоит из двух частей. Первый спектакль посвящен Юнусу Эмре, второй - Низами.

Руководителем проекта, а также автором сценария спектакля является известный художник Гюнай Зебидж (Мехдизаде).

Информационную поддержку спектаклю, презентация которого запланирована на начало мая, окажет Общественное телевидение.