В СШA состоялся виртуальный концерт, посвященный Низами Гянджеви

Заслуженный артист, известный пианист Эмиль Афрасияб, проживающий в городе Бостон американского штата Массачусетс, организовал при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой виртуальный концерт по случаю 880-летнего юбилея гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. В концерте приняли участие более 100 исполнителей.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, модератором мероприятия, проведенного в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2021 года "Годом Низами Гянджеви", был известный телеведущий Салех Багиров.

Открывая церемонию вступительным словом, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев отметил, что могучий мастер слова является одной из уникальных личностей, открывших новую страницу в летописи художественной мысли человечества. Было подчеркнуто, что юбилеи гениального поэта во все времена торжественно проводились в нашей стране. Отмечено, что общенациональный лидер Гейдар Алиев, всегда подходивший к классическому литературно-культурному наследию Азербайджана с позиции национальной приверженности и патриотизма, уделял особое внимание творчеству поэта. Было подчеркнуто значение принятого в 1979 году постановления "О мерах по дальнейшему улучшению изучения, издания и пропаганды наследия великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви" для исследования и пропаганды творчества Низами.

Выступившая затем на мероприятии представитель посольства Азербайджана в США Шалала Велиева передала участникам церемонии поздравления посла Элина Сулейманова. Она констатировала, что знаменитая "Xамсе" Низами Гянджеви находится на вершине мировой философско-поэтической мысли, что гениальный поэт основал большую литературную школу.

В художественной части мероприятия прозвучали произведения, написанные на стихи и газели Низами Гянджеви. В исполнении народного артиста Самира Джафарова были представлены песни "Гюль джамалын", "Гёзюм айдын, гёзюме", заслуженного артиста Аббаса Багирова - романсы "Сенсиз" и "Севгили джанан", Лейлы Афрасияб Бабаевой - песни "Этмедедир" и "Кёнлюм". Руководитель ансамбля "Гайтагы", народный артист Энвер Садыгов исполнил инструментальную музыку из кинофильма "Где Ахмед?" и попурри "Музыкальные жемчужины Азербайджана", а заслуженный артист Эмиль Афрасияб - на фортепиано композиции "Вагифсаягы" и "Азиза".

В заключение Эмиль Афрасияб поблагодарил всех, кто поддержал мероприятие.

https://youtu.be/CoDGB9hiNBo