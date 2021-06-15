Народная артистка Динара Алиева выступит на "Бале медиков" в Москве

Солистка Большого театра России, народная артистка Азербайджана Динара Алиева в числе других артистов 20 июня выступит на благотворительном мероприятии "Бал медиков" в Москве, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

20 июня в России отмечают традиционный профессиональный праздник работников сферы здравоохранения. В этот день состоится российский "Бал медиков", посвященный врачам, медперсоналу и волонтерам, принявшим участие в борьбе с коронавирусной пандемией.

Мероприятие носит благотворительный характер, финансовую помощь направят медикам, пострадавшим в ходе борьбы с коронавирусом.