Центр мугама подписал меморандум о сотрудничестве с Институтом Юнуса Эмре

Международный центр мугама в Баку подписал меморандум о сотрудничестве с Институтом Юнуса Эмре. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в центре.

На встрече с главой Института Юнуса Эмре в Баку Сельджуком Каракылычем директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов рассказал о деятельности и истории создания возглавляемой им организации.

Мурад Гусейнов подчеркнул, что среди проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в области сохранения национальных духовных ценностей и пропаганды азербайджанской культуры, важное место занимает создание Международного центра мугама, имеющего исключительное значение с точки зрения достойной пропаганды азербайджанского мугама, включенного ЮНЕСКО в Список шедевров устного и нематериального наследия человечества.

На встрече были обсуждены вопросы расширения деятельности и подготовки совместного плана действий между Международным центром мугама и функционирующими в Турции культурными центрами и музыкальными учебными заведениями.

Сельджук Каракылыч отметил, что исторически сложившиеся отношения дружбы и братства между двумя странами находятся на высшем уровне. Дальнейшая реализация проектов, способствующих этому сотрудничеству в сфере культуры, будет поддерживаться Институтом Юнуса Эмре.

Было отмечено, что 2021-й в Азербайджане объявлен Годом Низами Гянджеви, а в Турции - Годом Юнуса Эмре в связи с 700-летием со дня кончины великого турецкого поэта и мыслителя, видного представителя тюркской культуры. В нынешнем году также отмечается 100-летие "Марша Истикляль" Турецкой Республики, 750-летие со дня кончины великого суфийского мыслителя Хаджи Вели. Эти знаменательные даты также будут широко отмечаться в Турции и Азербайджане.

Отметим, что ранее Международный центр мугама в рамках сотрудничества с Институтом Юнуса Эмре в Баку реализовал интересный проект, в рамках которого в исполнении солистов центра - заслуженного артиста Илькина Ахмедова и Алмаханым Ахмедли прозвучал "Турецкий Марш Йылмаза", автором которого является Казым Карабекир Паша. Также исполненный солистами центра "Марш Истикляль" в очередной раз продемонстрировал братство двух государств.

После церемонии подписания меморандума прозвучали мугамы и народные песни. Их исполнили солисты центра: ханенде Эльгиз Алиев, заслуженный артист Сахиб Пашазаде (тар) и Тогрул Асадуллаев (кяманча).

Международный центр мугама и далее продолжит свою деятельность по пропаганде и популяризации мугама, национальной народной музыки как в у нас стране, так и за рубежом.