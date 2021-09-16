https://news.day.az/culture/1380844.html В Азербайджане скончался известный дирижер - ФОТО
В Азербайджане скончался известный дирижер - ФОТО
Сегодня на 74 году жизни скончался известный азербайджанский дирижер, художественный руководитель и главный дирижер эстрадного оркестра Нахчыванской государственной филармонии, заслуженный работник культуры Низами Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Низами Мамедов был основателем первого эстрадного оркестра Нахчыванской Автономной Республики, долгие годы занимался преподавательской деятельностью.
Allah rəhmət eləsin
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