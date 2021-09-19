Атмосфера волшебного вечера в Баку с музыкантами из четырех стран

В рамках Бакинского джаз-фестиваля (BAKU JAZZ FESTIVAL) прошел концерт квартета V4, сообщает Trend Life.

В состав квартета входят музыканты из Венгрии, Чехии, Словакии и Польши.

Музыканты квартета Тамаш Жари (Tamás Zsári, саксофон), Мариан Шевчик (Marian Sevcik, ударные), Куба Станкевич (Kuba Stankiewicz, фортепиано), Ян Криговский (Jan Greifoner (контрабас) поразили бакинскую публику оригинальными импровизациями и широким диапазоном своего репертуара.

Концертная программа коллектива ярко выделялась среди выступлений других участников фестиваля, и ее можно назвать самым запоминающимся явлением музыкальной программы фестиваля.

Волшебный музыкальный вечер с прекрасной атмосферой завершился бурными аплодисментами зрителей и выступлением коллектива на бис.

Напомним, что Бакинский джаз-фестиваль традиционно представляет публике концерты с разнообразием стилей и направлений джазовой музыки - авангард, традиционная классика, этно-джаз, симфоджаз. Среди гостей в этом году музыканты из Нидерландов, Венгрии, Турции, России, Израиля, Германии, Люксембурга и Грузии. Вместе с зарубежными коллегами на фестивале выступят азербайджанские джазмены - заслуженные артисты Раин Султанов, Исфар Сарабский, музыканты Эльбей Мамедзаде, Эльвин Баширов, Диана Гаджиева, Афган Расул, Ниджат Асланов и другие.

В рамках фестиваля по традиции прошел конкурс молодых исполнителей I am Jazzman, который открывает новые имена и дает возможность музыкантам проявить свой талант.

Фестиваль не ограничивается только концертными программами, в его рамках проходят выставки, кинопоказы, модное дефиле, мастер-классы.

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Фото и видео - Рустам Гусейнов.