Увлекательное путешествие в мир национальной музыки и танцев на сцене YARAT

В рамках YARAT Freestyle Пространство cовременного искусства YARAT провело концерт, посвященный Дню национальной музыки, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Вступительную речь произнес музыковед, педагог, заведующий отделом международных связей Азербайджанской национальной консерватории, куратор арт-проектов, эксперт Министерства культуры Азербайджана по нематериальному культурному наследию Джахангир Селимханов, который рассказал об истории национальной и развитии современной музыки.

Концертная программа продемонстрировала широкий спектр азербайджанского искусства и его наследия, олицетворяя собой увлекательное путешествие в мир национальной музыки и танцев, его красоту и изысканность. Обширная фонотека азербайджанской классики была представлена в виде захватывающей ретроспективы, отражающей в себе глубину истории нашей музыки.

В концертной программе приняли участие: музыкальная группа "АМАРОК", ансамбль Лезгинского национального центра "Самур", группа "Из", Зейнаб Гулузаде (вокал), Лала Мехдиева и Вюсал Айдемиров (фортепиано), Эльшан Тахиров и Тарлан Искендеров (тар), Айсель Джиерханова и Орхан Сафарли (танцоры), Ягут Халилзаде (ханенде), Байрам Алиев (кяманча).

День национальной музыки в Азербайджане отмечается 18 сентября. Он вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). В этот день родился и другой выдающийся представитель азербайджанского музыкального искусства - композитор Муслим Магомаев-старший (1885-1937).