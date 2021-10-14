В Азербайджане пройдет Неделя творчества Низами Гянджеви

До окончания 2021 года министерство культуры Азербайджана планирует провести Неделю, посвященную творчеству Низами Гянджеви.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов на открытии аудиовизуального проекта "Фестиваль света. Низами Гянджеви" ("İşıq festivalı. Nizami Gəncəvi"). По словам министра, планируется реализовать данное мероприятие к концу ноября.

Намечено проведение международного фестиваля литературы, организации музыкальных программ и т.д. Напомним, что в 2021 году исполняется 880 лет со дня рождения гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви. В Азербайджане 2021 год объявлен "Годом Низами Гянджеви".