В Узбекистане вышла книга украинского писателя азербайджанского происхождения

В Узбекистане в известном издательстве "O'ZBEKISTON" вышла книга "Ветер с Востока" известного украинского писателя азербайджанского происхождения, лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Григория Гусейнова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, впервые книга вышла в Украине в 2019 году на украинском языке в издательстве "Ярославов Вал". В книге рассказывается про судьбу хивинской династии после захвата Хивинского ханства большевиками, которую большевики вывезли на территорию современной Украины - в степи Криворожья, где они жили в нужде и под контролем большевиков.

В книге, которая вышла в Узбекистане, хивинская история представлена на трёх языках - на украинском, на русском - перевод Марины Гончарук, и на узбекском - перевод с русского Латофат Абдримовой. Книга вышла при содействии посольства Украины в Узбекистане.

"Я очень рад выходу книги в Ташкенте, ведь все больше людей узнают и про малоизвестные раньше страницы истории Узбекистана, и про истории, объединяющие украинский и узбекский народы. Эта книга - мой скромный подарок дружественному нам узбекскому народу. Эта книга ещё раз подтверждает насколько давние связи наших народов, и как наши народы были дружественны в самые трудные периоды истории". - . Надеюсь на презентацию книги в Ташкенте и Хиве. Хочу выразить благодарностйствовал в реализации этого важного проекта",- рассказал писатель, автор книги, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Григорий Гусейнов.

"Очень знаково, что книга вышла в 2021 году. А этом году, как и в прошлом, Хива была объявлена культурной столицей тюркского мира Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ. История, которая описывается в книге "Ветер с Востока", отчасти трагическая, но она и о том, как украинцы и узбеки дружили и старались помочь друг другу даже в самые трудные времена", - рассказала один из кураторов проекта Марина Гончарук.

В книге также автор вспоминает и про своего отца, гянджинца Джамала Гусейнова, который воевал против фашистов на территории современной Украины в составе армии Советского Союза, но из-за того что пережил немецкий плен, был преследуем советской властью. Автору книги были знакомы чувства, о которых ему рассказывает племянник последнего хивинского хана Абдурасул Мадияров. Стоит отметить, что о своём азербайджанском происхождении, отце, который пережил 2 года немецкого плена и 6 лет советских лагерей для в городе Котлас Архангельской области, где тяжело заболел, Григорий Гусейнов написал в книге "Чаша ювелира Карла Фаберже" (1992 г.), "Станционные пасторали. Исповедь детства", которая была признана в Украине "Книгой года" в 2005 году, когда была издана во второй раз. Также готовится третье, дополненное издание книги "Исповедь детства".