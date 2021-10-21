Бакинцы встретились с одним из авторов передачи "Спокойной ночи, малыши!"

Главным Управлением культуры города Баку была организована онлайн встреча бакинских читателей с известной украинской детской писательницей Инной Ищук, сообщили Trend в пресс-службе Управления, передает Day.Az.

В ходе интерактивной встречи состоялась беседа литератора с читателями бакинских библиотек. Юные читатели продемонстрировали свои рисунки, созданные на героев литературных произведений Ищук и зачитали стихотворения автора.

В свою очередь, украинская писательница также прочла отрывки из книги, загадала различные загадки, и провела познавательные игры. Инна Ищук выразила признательность организаторам мероприятия, и изъявила желание продолжить подобные встречи и в будущем.

В ходе встречи сотрудники бакинских библиотек рассказали о славной Победе в 44-дневной Отечественной войне. Бакинские читатели представили стихотворения и композицию на патриотическую тему.

Отметим, что Инна Ищук является автором более 130 детских книг. Она руководит секцией одесских детских писателей Национального союза писателей Украины.

Ищук является одним из авторов сценариев к передаче "Спокойной ночи, малыши!", призёром фестиваля "Болдинская осень в Одессе" и международного конкурса.