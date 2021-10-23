Мелодии Узеира Гаджибейли в сочинениях иностранных композиторов

Азербайджанская музыка не только для азербайджанцев, но и для всего мира!

 
Основатель и руководитель действующего в Нью-Йорке (США) Общества "Национальная музыка и глобальная культура", лауреат международного конкурса, заслуженная артистка, доктор философии по искусствоведению, профессор Наргиз Алиярова в январе этого года объявила условия международного композиторского конкурса имени У.Гаджибейли. Проект конкурса поражает международным размахом, глубиной проникновения, неразрывной связью с исторической родиной и национальной культурой. Знакомясь с ним, становится понятно, какие идущие далеко в будущее цели воистину государственного масштаба ставила перед собой профессор, создавая в Нью-Йорке общественную организацию и реализуя крупные проекты.

Совсем недавно были подведены итоги конкурса, и сегодня мы попросили профессора Наргиз Алиярову поделиться впечатлениями о резонансе, который среди профессиональных музыкантов мира вызвало это необычное состязание композиторов разных стран:

- Наргиз ханым, расскажите, пожалуйста, о международном конкурсе композиторов имени Гаджибейли.

-Общество "Национальная Музыка и Глобальная Культура" в партнерстве с Азербайджано-Американским Музыкальным Фондом в январе этого года объявило международный конкурс композиторов, который носит имя великого Узеира Гаджибейли. Нашей целью было пропагандировать музыку Узеир бека, а также попытаться противостоять плагиату, которому подвергается его музыка.
Оргкомитет выбрал десять мелодий из трех сочинений Узеир бека - музыкальных комедий "Аршин мал алан", "О олмасын, бу олсун", а также оперы "Кероглу", и эти темы были объявлены конкурсными. Композиторы должны были использовать одну или несколько из этих мелодий и сочинить новое оригинальное произведение. В конкурсе приняли участия 51 композитор из 26 стран из четырех континентов. С радостью могу констатировать, что это - результат большого международного композиторского конкурса.
У Узеир бека много произведений для большой сцены и симфонического оркестра, исполнение которых трудно организовать в силу большого состава исполнителей, скажем, здесь, в США, или в другой стране. В условиях конкурса мы оговорили, что произведения должны быть напианы не более, чем для пяти инструментов, чтобы эту музыку везде было легко исполнять. Чем сложнее исполнение сочинения, тем реже оно исполняется, и к этой задаче мы отнеслись с практической точки зрения.
С момента объявления условий конкурса официальный сайт общества "Национальная музыка и глобальная культура", где была выложена информация, посетили более, чем 14 тыс. раз из 120 государств!

- Назовите имена всех победителей, пожалуйста.

- Первая премия была присуждена Мариусу Диасу из Колумбии, второе место получил Туркар Гасымзаде, а третьим был английский композитор Метью Пэррет. Кроме этого, жюри присудило Дипломы композиторам из Канады, Израиля, Казахстана и Азербайджана. Специальный Диплом имени Узеира Гаджибейли был присужден австрийскому композитору за произведение "Когда Шуша зазвучала вновь". Союз Композиторов Азербайджана также учредил специальный диплом и удостоил им турецкого композитора. Хочу особо отметить нашу маленькую участницу Заррин Шукур, которая получила диплом "Самый молодой композитор".

- Как вы думаете, насколько глубоко смогли иностранные композиторы прочувствовать музыку Узеир бека?

- Естественно, мы понимаем свою музыку лучше, чем француз или англичанин, но наша цель - сделать азербайджанскую музыкальную культуру ближе к пониманию международного слушателя, мы открываем ее для всего мира, хотим избежать локализации и своего рода изолированности национальной культуры. В этом и цель нашего конкурса - мы хотим, чтобы музыку Узеир бека любили и исполняли не только в Азербайджане, но и во всем мире.

- Кто был в составе жюри конкурса?
 

- Председателем жюри была народная артистка Азербайджана, председатель Союза композиторов профессор Фирангиз Ализаде. Произведения композиторов также оценивали Рейко Фютинг, американский композитор немецкого происхождения, глава департамента теории музыки Манхэттенской школы музыки (Нью-Йорк), входящей в пятерку лучших музыкальных вузов США. Другой член жюри - американка с иранскими корнями Нилуфер Нурбехш - кодиректор общества женщин-композиторов, преподаватель Стоуни-Брукского университета.

- Насколько хорошо могли оценить представленную музыку иностранные композиторы - члены жюри?

- Члены жюри оценивали не азербайджанскую музыку или произведения Уз.Гаджибейли, они судили совершенно новые сочинения, написанные на темы музыки Узеир бека композиторами из разных стран. Если бы каждый играл только свою музыку и сочинял для себя, культура находилась бы в узких локальных рамках. Но мир глобализируется, и этот процесс неизбежен. Я хочу обратить ваше внимание на действия самого Узеир бека: именно он принес в Азербайджан классическую европейскую музыку, соединил азербайджанскую музыку с европейским искусством!

- Будут ли исполняться произведения победителей конкурса?

- 23 сентября на Гала-концерте в Баку эти сочинения уже исполнялись нашими музыкантами. 5 ноября сочинения трех победителей, а также произведения Узеир бека и других Азербайджанских авторов будут звучать в знаменитом Линкольн-центре в Нью Йорке. Произведения, набравшие наибольшее количество баллов, будут изданы в Америке, и мы разошлем ноты по всему миру. Помимо этого, на нашем сайте они будут выставлены в электронном варианте, и любой музыкант сможет их скачать.
Я горжусь тем, что Азербайджан сегодня выступает в роли передовой страны, где пишут и исполняют современную музыку, которую нам, слушателям, предстоит еще открывать и понимать. Рада, что мы можем представить азербайджанским меломанам самые современные мировые тенденции.

- Скажите, не является ли это плагиатом, когда мелодии Узеир бека используют в своих сочинениях другие композиторы?

- Если человек крадет чью-то идею, музыку и т.д., выдавая за свое, претендуя на его авторство - это плагиат. Если указывается автор и первоисточник - это называется двойным авторством, и пропагандой музыки Уз.Гаджибейли. В мировой музыкальной литературе есть множество примеров двойного авторства. Скажем, Паганини - Лист, Паганини-Рахманинов, Вагнер-Лист и т.д.

- Скажите, станет ли этот конкурс традиционным?

- Наш композиторский конкурс будет проводиться каждый второй год, он будет называться именем Уз.Гаджибейли, но тематика конкурса с каждым разом будет меняться. На следующий раз это будет азербайджанская народная музыка, которая украдена нашими соседями. На 10 из них композиторы будут писать музыку и указывать, что тема взята из азербайджанской народной музыки. Достаточно назвать два из них - "Сары гялин" и "Узун дяря". Третий наш композиторский конкурс предполагается провести на темы произведений Фикрета Амирова, у которого много симфонической и сложной (в плане логистики) для исполнения музыки, его музыка также подвергалась плагиату. Четвертый конкурс будет посвящен старинным азербайджанским танцам, которые наши исследователи сравнительно недавно нашли. Знаете, народная музыка более беззащитна, присвоить ее и украсть очень легко, а доказать национальную принадлежность - достаточно сложно.
В следующем году планируем провести конкурс исполнителей, которые будут играть конкурсные произведения, созданные и изданные в этом году.

- Ваш конкурс начался в январе этого года, а итоги были подведены в сентябре на фестивале Уз.Гаджибейли. Вы специально приурочили финал конкурса к этому событию?

- Верно, итоги были объявлены в день рождения великого Узеир бека 18 сентября, когда стартовал традиционный Международный фестиваль его имени. В начале года, 15 января, были оглашены условия конкурса, сочинения, и документы участников принимались до 20 июля. Затем произведения были разосланы членам жюри, и, поскольку требовалось время для подготовки музыкантами новых сочинений победителей, жюри вынесло свой вердикт уже 10 августа.

 
23 сентября в Международном центре мугама прошел Гала-концерт, где состоялось торжественное вручение премий и наград, была премьера сочинения трех победителей, а также прозвучали произведения Узеир бека.

- Расскажите о Гала-концерте, который планируете провести в Нью- Йорке?

- Мы сейчас занимаемся тем, что готовим сочинения победителей к исполнению в Линкольн-центре Нью-Йорка 5 ноября. На концерте также прозвучат сочинения Узеир бека и других азербайджанских авторов. Планируем также показать фильм о Уз.Гаджибейли, члены жюри из США выскажут свои мысли и впечатления о конкурсе. Мариус Диас - победитель из Колумбии выразил большое желание приехать на этот концерт в Нью-Йорк. И благодаря помощи в организации концерта и финансовой поддержке Постоянной миссии Азербайджана при ООН и главы миссии господина Яшара Алиева колумбийский композитор сможет лично участвовать в Гала-концерте. Хотелось также отметить и информационную поддержку со стороны миссии Азербайджана. Благодаря официальному письму, посланному делегациям 120 стран, представленных в ООН, конкурс приобрел настоящий  международный характер.

- Кто поддержал и спонсировал столь замечательный и необходимый для национальной музыки конкурс?

- С чувством глубокого удовлетворения хочу отметить, что наш конкурс поддержали практически все, к кому мы обращались. Это прежде всего Госкомитет по работе с диаспорой, который поддерживает не первый наш проект, Министерство культуры, Посольство Азербайджана в США. Также мы благодарим МИД Азербайджана за информационную поддержку и отправку писем в азербайджанские посольства, находящиеся по всему миру, с тем чтобы они распространили информацию о конкурсе. Свою лепту в поддержку проекта внес Rotary Club Baku.
Международный конкурс - грандиозный проект. Очень много организаций и структур оказали нам существенную помощь. С гордостью хочу отметить, что это первый в истории азербайджанской музыки международный конкурс композиторов.
Единение нации, которое мы наблюдали во время второй Карабахской войны, сегодня воплотилось в культурном пространстве в поддержке многих организаций. Это бесконечно радует, вдохновляет и стимулирует нас!