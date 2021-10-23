Мелодии Узеира Гаджибейли в сочинениях иностранных композиторов

- Председателем жюри была народная артистка Азербайджана, председатель Союза композиторов профессор Фирангиз Ализаде. Произведения композиторов также оценивали Рейко Фютинг, американский композитор немецкого происхождения, глава департамента теории музыки Манхэттенской школы музыки (Нью-Йорк), входящей в пятерку лучших музыкальных вузов США. Другой член жюри - американка с иранскими корнями Нилуфер Нурбехш - кодиректор общества женщин-композиторов, преподаватель Стоуни-Брукского университета.
- Насколько хорошо могли оценить представленную музыку иностранные композиторы - члены жюри?
- Члены жюри оценивали не азербайджанскую музыку или произведения Уз.Гаджибейли, они судили совершенно новые сочинения, написанные на темы музыки Узеир бека композиторами из разных стран. Если бы каждый играл только свою музыку и сочинял для себя, культура находилась бы в узких локальных рамках. Но мир глобализируется, и этот процесс неизбежен. Я хочу обратить ваше внимание на действия самого Узеир бека: именно он принес в Азербайджан классическую европейскую музыку, соединил азербайджанскую музыку с европейским искусством!
- Будут ли исполняться произведения победителей конкурса?
- 23 сентября на Гала-концерте в Баку эти сочинения уже исполнялись нашими музыкантами. 5 ноября сочинения трех победителей, а также произведения Узеир бека и других Азербайджанских авторов будут звучать в знаменитом Линкольн-центре в Нью Йорке. Произведения, набравшие наибольшее количество баллов, будут изданы в Америке, и мы разошлем ноты по всему миру. Помимо этого, на нашем сайте они будут выставлены в электронном варианте, и любой музыкант сможет их скачать.
Я горжусь тем, что Азербайджан сегодня выступает в роли передовой страны, где пишут и исполняют современную музыку, которую нам, слушателям, предстоит еще открывать и понимать. Рада, что мы можем представить азербайджанским меломанам самые современные мировые тенденции.
- Скажите, не является ли это плагиатом, когда мелодии Узеир бека используют в своих сочинениях другие композиторы?
- Если человек крадет чью-то идею, музыку и т.д., выдавая за свое, претендуя на его авторство - это плагиат. Если указывается автор и первоисточник - это называется двойным авторством, и пропагандой музыки Уз.Гаджибейли. В мировой музыкальной литературе есть множество примеров двойного авторства. Скажем, Паганини - Лист, Паганини-Рахманинов, Вагнер-Лист и т.д.
- Скажите, станет ли этот конкурс традиционным?
- Наш композиторский конкурс будет проводиться каждый второй год, он будет называться именем Уз.Гаджибейли, но тематика конкурса с каждым разом будет меняться. На следующий раз это будет азербайджанская народная музыка, которая украдена нашими соседями. На 10 из них композиторы будут писать музыку и указывать, что тема взята из азербайджанской народной музыки. Достаточно назвать два из них - "Сары гялин" и "Узун дяря". Третий наш композиторский конкурс предполагается провести на темы произведений Фикрета Амирова, у которого много симфонической и сложной (в плане логистики) для исполнения музыки, его музыка также подвергалась плагиату. Четвертый конкурс будет посвящен старинным азербайджанским танцам, которые наши исследователи сравнительно недавно нашли. Знаете, народная музыка более беззащитна, присвоить ее и украсть очень легко, а доказать национальную принадлежность - достаточно сложно.
В следующем году планируем провести конкурс исполнителей, которые будут играть конкурсные произведения, созданные и изданные в этом году.
- Ваш конкурс начался в январе этого года, а итоги были подведены в сентябре на фестивале Уз.Гаджибейли. Вы специально приурочили финал конкурса к этому событию?
- Верно, итоги были объявлены в день рождения великого Узеир бека 18 сентября, когда стартовал традиционный Международный фестиваль его имени. В начале года, 15 января, были оглашены условия конкурса, сочинения, и документы участников принимались до 20 июля. Затем произведения были разосланы членам жюри, и, поскольку требовалось время для подготовки музыкантами новых сочинений победителей, жюри вынесло свой вердикт уже 10 августа.