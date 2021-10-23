Мелодии Узеира Гаджибейли в сочинениях иностранных композиторов

Основатель и руководитель действующего в Нью-Йорке (США) Общества "Национальная музыка и глобальная культура", лауреат международного конкурса, заслуженная артистка, доктор философии по искусствоведению, профессор Наргиз Алиярова в январе этого года объявила условия международного композиторского конкурса имени У.Гаджибейли. Проект конкурса поражает международным размахом, глубиной проникновения, неразрывной связью с исторической родиной и национальной культурой. Знакомясь с ним, становится понятно, какие идущие далеко в будущее цели воистину государственного масштаба ставила перед собой профессор, создавая в Нью-Йорке общественную организацию и реализуя крупные проекты.



Совсем недавно были подведены итоги конкурса, и сегодня мы попросили профессора Наргиз Алиярову поделиться впечатлениями о резонансе, который среди профессиональных музыкантов мира вызвало это необычное состязание композиторов разных стран:



- Наргиз ханым, расскажите, пожалуйста, о международном конкурсе композиторов имени Гаджибейли.



-Общество "Национальная Музыка и Глобальная Культура" в партнерстве с Азербайджано-Американским Музыкальным Фондом в январе этого года объявило международный конкурс композиторов, который носит имя великого Узеира Гаджибейли. Нашей целью было пропагандировать музыку Узеир бека, а также попытаться противостоять плагиату, которому подвергается его музыка.

Оргкомитет выбрал десять мелодий из трех сочинений Узеир бека - музыкальных комедий "Аршин мал алан", "О олмасын, бу олсун", а также оперы "Кероглу", и эти темы были объявлены конкурсными. Композиторы должны были использовать одну или несколько из этих мелодий и сочинить новое оригинальное произведение. В конкурсе приняли участия 51 композитор из 26 стран из четырех континентов. С радостью могу констатировать, что это - результат большого международного композиторского конкурса.

У Узеир бека много произведений для большой сцены и симфонического оркестра, исполнение которых трудно организовать в силу большого состава исполнителей, скажем, здесь, в США, или в другой стране. В условиях конкурса мы оговорили, что произведения должны быть напианы не более, чем для пяти инструментов, чтобы эту музыку везде было легко исполнять. Чем сложнее исполнение сочинения, тем реже оно исполняется, и к этой задаче мы отнеслись с практической точки зрения.

С момента объявления условий конкурса официальный сайт общества "Национальная музыка и глобальная культура", где была выложена информация, посетили более, чем 14 тыс. раз из 120 государств!



- Назовите имена всех победителей, пожалуйста.



- Первая премия была присуждена Мариусу Диасу из Колумбии, второе место получил Туркар Гасымзаде, а третьим был английский композитор Метью Пэррет. Кроме этого, жюри присудило Дипломы композиторам из Канады, Израиля, Казахстана и Азербайджана. Специальный Диплом имени Узеира Гаджибейли был присужден австрийскому композитору за произведение "Когда Шуша зазвучала вновь". Союз Композиторов Азербайджана также учредил специальный диплом и удостоил им турецкого композитора. Хочу особо отметить нашу маленькую участницу Заррин Шукур, которая получила диплом "Самый молодой композитор".



- Как вы думаете, насколько глубоко смогли иностранные композиторы прочувствовать музыку Узеир бека?



- Естественно, мы понимаем свою музыку лучше, чем француз или англичанин, но наша цель - сделать азербайджанскую музыкальную культуру ближе к пониманию международного слушателя, мы открываем ее для всего мира, хотим избежать локализации и своего рода изолированности национальной культуры. В этом и цель нашего конкурса - мы хотим, чтобы музыку Узеир бека любили и исполняли не только в Азербайджане, но и во всем мире.



- Кто был в составе жюри конкурса?

Азербайджанская музыка не только для азербайджанцев, но и для всего мира!