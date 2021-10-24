В Праге прошел концерт Джанель Наджафлы Long live Azerbaijan, посвященный Победе Азербайджана

В одном из престижных залов Чехии, в мраморном зале Дворца Луцерна в Праге прошел концерт под названием Long live Azerbaijan талантливой азербайджанской скрипачки, лауреата международных конкурсов, обладательницы чешской премии Orfeus (Plzeský Orfeus) Джанель Наджафлы. Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе артистки, передает Day.Az.

Концерт был организован при поддержке посольства Азербайджана в Чехии.

Среди гостей вечера были деятели культуры и науки, представители общественных организаций и дипломатических миссий. На открытии вечера посол Азербайджана в Чехии Адыш Мамедов рассказал об успехах Азербайджана в политической и международной сфере, экономических успехах и мостах культуры между странами, исторической толерантности и мультикультурализме азербайджанского народа. Было подчеркнуто, что во главе с Верховным главнокомандующим ВС, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым доблестная армия страны восстановила после 30-летней армянской оккупации территориальную целостность Азербайджана, и страна продолжает свой путь развития и процветания.

Концерт был посвящен памяти шехидов Карабахской войны и Победе Азербайджана в 44-дневной войне. В концертной программе прозвучали произведения азербайджанских, чешских и мировых классиков. Также был представлен дуэт Джанель Наджафлы с ее преподавателем, профессором Романом Федчуком. Выступления были встречены овациями зрителей.