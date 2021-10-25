Работы азербайджанских художников в Лувре вызвали восторг парижан

Произведения азербайджанских художников были представлены в павильоне заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой ASMAR Art на международной выставке искусств Art Shopping в галерее Carrousel du Louvre музейного комплекса Лувр в Париже (Франция). Об этом Trend Life сообщила Асмер Нариманбекова, передает Day.Az.

Наряду с работами азербайджанских художников, в павильоне ASMAR Art экспонировались художественные произведения авторов из Франции, Алжира, Турции и Грузии.

По словам Нариманбековой, стенд ASMAR Art вызвал большой интерес у посетителей выставки.

"Гости были восхищены колоритом, цветовой гаммой, восприятием окружающего мира на экспонируемых картинах. Городские мотивы, написанные в импрессионистической манере азербайджанским художником Ровшаном Нуром, ныне проживающим в Эстонии, очаровали гостей вернисажа. А каллиграфические композиции алжирского художника Абделькрима Бенбелькасема заставляли многих зрителей задумываться над смыслом и содержанием буквенной вязи. Также посетители выставки не только наслаждались художественными произведениями, но и вступали в дискуссии на творческие темы с авторами работ", - отметила заслуженный художник Азербайджана.

Свои работы в павильоне ASMAR Art представили Ровшан Нур, Сахиб Асадлы, Лейла Алиева, Фарида Мусаева, Нихад Алиев, Фидан Сафарова, Захра Гафарова, Захра Мамедзаде, Арзу Юсифова, Айлин Сафарова (Азербайджан), К.Музаффер Генчер (Турция), Эрик Гарниер и Анаэль Санни (Франция), Абделькрим Бенбелькасем (Алжир), Тамара Миндиашвили Адамиа (Грузия).