На арене Бакинского государственного цирка представлена программа "Арена смелости"

На арене Бакинского государственного цирка с участием артистов российского цирка "Триумф" представлена программа "Арена смелости". Об этом сообщили Trend в пресс-службе цирка, передает Day.Az.

Вначале был продемонстрирован видеоролик "Dəmir yumruq" ("Железный кулак"), посвященный Славной Победе в 44-дневной Отечественной войне.

Отметим, что 8-9 ноября программа демонстрируется для семей участников и шехидов 44-дневной Отечественной войны.

Программа "Арена смелости" получилась очень захватывающей и зрелищной. Она объединяет все экстремальные жанры циркового искусства. На арене Бакинского цирка свои выступления продемонстрировали воздушные гимнасты, акробаты, каскадеры, эквилибристы, канатоходцы и т.д. Также зрителям было представлено мотошоу и танцевальные номера.

Цирковые номера, захватывающие дыхание, опасные трюки, завораживающие полеты под куполом цирка произвели неизгладимое впечатление на гостей шоу.

Отметим, что программа "Арена смелости" будет демонстрироваться в Баку до 10 января 2022 года.