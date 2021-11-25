В Филармонии прошел вечер, посвященный 82-летию Севды Ибрагимовой

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел вечер камерно-вокальной музыки Səninlədir canım mənim (С тобой моя душа), посвященный 82-летию известного композитора, профессора, народной артистки Азербайджана Севды Ибрагимовой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концерт был организован Государственной академической филармонией при поддержке министерства культуры. Автор идеи проекта и режиссер - режиссер-постановщик Филармонии, преподаватель Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли, музыковед Айла Керимова-Закария.

Среди гостей были известные деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи и интеллигенции.

На открытии вечера директор кафедры методологии и специальной педагогики БМА, доктор философии по искусствоведению, профессор Эльнара Мамедова рассказала о жизни и творчестве Севды Ибрагимовой, которая внесла большой вклад в развитие национальной и классической музыки.

Севда Ибрагимова родилась 28 ноября 1939 года в Баку. После окончания с отличием музыкальной школы имени Бюльбюля Севда Ибрагимова получила два высших музыкальных образования, окончив Азербайджанскую государственную консерваторию по классу фортепиано и по классу композиции. Ее учителями были выдающиеся педагоги и музыканты Майор Бреннер и Гара Гараев. Она - автор двух опер, пяти Концертов для фортепиано, Концертов для органа, для тара с оркестром, кантат, камерно-инструментальных и вокальных сочинений, многочисленных циклов для фортепиано соло, разножанровых произведений для детей, музыки к фильмам и спектаклям. Произведения композитора звучат в концертных залах не только нашей страны, но и США, Франции, Швеции, Германии и в других странах мира.

В концертной программе выступили народная артистка Гюльназ Исмаилова (сопрано), заслуженные артисты Фарида Мамедова (сопрано), Сабина Асадова (меццо-сопрано), Рамиль Гасымов (тенор), Фарид Алиев (тенор). Известным вокалистам на фортепиано аккомпанировали Светлана Ахмедова, Нигяр Гусейнзаде и Гюнель Рагимова. На вечере прозвучали произведения, написанные на стихи Низами Гянджеви, Наримана Гасанзаде, Мирварид Дильбази, Мамеда Араза, Нигяр Рафибейли, Мирзы Ибрагимова, Адиля Бабаева и Хокумы Биллюр.

"Синтез разнообразных видов музыкальной деятельности явился благодатной почвой для ярких достижений в различных сферах творческой биографии Севды Ибрагимовой. С раннего детства Севда Ибрагимова росла на классической музыке, народных песнях и мугаме. Ведь ее отцом был известный писатель и общественный деятель Мирза Ибрагимов, который внес неоценимый вклад в развитие азербайджанской национальной культуры. Ее мать, замечательная пианистка Сара Примова была одной из первых азербайджанок, окончивших в 1939 году Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибейли. А дедушкой был легендарный исполнитель и знаток народной музыки, исполнитель на таре Гурбан Пиримов. Как известно, в Азербайджане и за рубежом широко отмечается Год Низами Гянджеви, посвященный 880-летию великого поэта и философа. И название вечера музыки Səninlədir canım mənim было связано с композицией Севды Ибрагимовой, которая была написана в год празднования 850-летия Низами Гянджеви. И песни, написанные и исполненные на слова Низами Гянджеви, стали ярким украшением вечера", - отметила Айла Керимова-Закария.

В заключение сестра Севды Ибрагимовой Солмаз ханум и ее близкая родственница, заслуженный деятель искусств, профессор Сона Ибрагимова выразили благодарность Айле Керимовой-Закария и директору Филармонии, народному артисту Мураду Адыгезалзаде за прекрасный вечер.

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