Минкультуры приступает к реализации проекта "Жемчужины культуры города Шуша"

Министерство культуры Азербайджана приступает к реализации проекта Şuşa mədəniyyətinin inciləri ("Жемчужины культуры города Шуша"), сообщили Trend в ведомстве, передает Day.Az.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева 2022 год в Азербайджане объявлен "Годом города Шуша". В связи с этим значимым событием министерство культуры приступает к реализации проекта под названием "Жемчужины культуры города Шуша", направленного на популяризацию богатого культурного наследия древнего города.

Город Шуша как центр азербайджанского искусства и культуры имеет древнюю историю. Проект будет состоять из семи разделов для широкого охвата богатой культуры города, а именно: "Летопись архитектуры города Шуша", "Храм азербайджанской музыки - Шуша", "Очаг мугама - Шуша", "Школа карабахского ковроткачества - Шуша", "Литературная жизнь города Шуша", "Лица города Шуша", "Шушинский национальный стиль одежды".

Информация, подготовленная в рамках проекта, будет распространена в интернете, в том числе в социальных сетях.

На первом этапе материалы будут публиковаться на страницах министерства культуры в Facebook, İnstagram и Twitter.