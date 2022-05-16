Бакинские зрители насладились звучанием шедевров Бетховена и Шостаковича

В Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках проекта министерства культуры Азербайджана "Yeni adlar" (Новые имена) состоялся концерт лауреатов международных конкурсов, сообщает Day.Az.

Лауреаты международных конкурсов, преподаватели Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Наргиз Кенгерли (фортепиано) и Зарифа Алхазова (скрипка) выступили в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Фуада Ибрагимова.

Зрители на концерте смогли насладиться шедеврами мировой музыкальной классики - произведениями Людвига Ван Бетховена и Дмитрия Шостаковича.

Отметим, что в рамках проекта "Yeni adlar" на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева молодые талантливые музыканты выступают с интересными концертными программами в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева и Государственного оркестра народных инструментов. Проект направлен на сохранение национальной музыки и культурного наследия, развитие и пропаганду исполнительского искусства, представление широкой общественности творчества молодых исполнителей.

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