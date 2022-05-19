В Азербайджане скончался народный артист

Сегодня на 76 году жизни скончался видный режиссер театра и кино, сценарист, актер, режиссер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, народный артист Вагиф Асадов, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Вагиф Асадов родился 5 апреля 1947 года в Нахчыване. Выпускник факультета "Актер драмы и кино" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. После окончания вуза с 1969 по 1989 год работал в Нахчыванском государственном музыкальном драматическом театре имени Джалила Мамедгулизаде - был актером, режиссер-постановщиком и главным режиссером коллектива. В 80-х годах был создателем Театра поэзии "Джавид" в Нахчыване. С 1989 года работал в Азербайджанском государственном театре юного зрителя в качестве режиссера-постановщика. Автор более пятидесяти фильмов и спектаклей. Также поставил несколько спектаклей в Государственном национальном драматическом театре и Иреванском государственном драматическом театре. Был режиссером и автором сценария ряда фестивалей, государственных мероприятий и проектов, посвященных видным деятелям истории и культуры страны, среди которых Джалил Мамедгулизаде, Гусейн Джавид, Самед Вургун, ГасанТурбов и т.д. Удостоен национальными премиями и наградами.

Allah rəhmət eləsin