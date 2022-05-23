В театре оперы и балета с аншлагом прошел показ оперы "Риголетто" Джузеппе Верди

Показ оперы "Риголетто" Джузеппе Верди прошел с аншлагом в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, сообщает Day.Az.

Спектакль в исполнении звездного состава стал большим праздником для истинных ценителей оперного искусства. Непревзойденное исполнение, изысканные декорации, костюмы и, конечно, великолепная музыка Верди - сделали показ незабываемым.

В спектакле партию Герцога исполнил заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов, в роли Джильды выступила заслуженная артистка Инара Бабаева, образ Риголетто воплотил ведущий солист Национальной оперы Белграда (Сербия), лауреат международных конкурсов вокалистов Матич Драгутин.

В спектакле также приняли участие народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Спарафучилле), Акрам Поладов (партия Монтероне), заслуженные артисты Сабина Вахабзаде (партия Маддалены), Турал Агасиев (партия Марулло), солисты Фахмин Ахмедлы (партия Борсы), Нина Макарова (партия графини де Чепрано), Рза Хосровзаде (партия графа ди Чепрано).

Оперой дирижировал народный артист Фахраддин Керимов, концертмейстер - Роза Салимова.

"Риголетто" является вершиной творчества Джузеппе Верди и одной из самых любимых опер многочисленных зрителей Театра оперы и балета в Баку.

В ее основу лег сюжет драмы "Король забавляется" Виктора Гюго. Это романтическая драма с трагической развязкой, повествующая о распутном и циничном герцоге Мантуанском. Ему пытается мстить шут Риголетто за оскорбление чести дочери. Замыслив жестокую месть, Риголетто невольно становится убийцей своей дочери.

В сюжете сплелись любовь, обман, расчет, враждебность, месть. Исполнители ролей точно передали характеры своих героев и сделали это красочно, самобытно, мелодично и достоверно.

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