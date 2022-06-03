Елена Малышева восхищена азербайджанскими мужчинами и национальной кухней: "Сделаем невозможное возможным!"

При поддержке первого азербайджанского профессионального медицинского телеканала Səhiyyə TV и компании Medical Media с визитом в Баку находится доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель, врач, ведущая телепрограмм "Здоровье" и "Жить здорово!" на Первом канале России Елена Малышева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня Елена Малышева приняла участие в торжественном мероприятии, приуроченном к открытию Səhiyyə TV.

В своем выступлении президент Səhiyyə TV Азер Худиев отметил, что телепередачи "Здоровье" и "Жить здорово!", ведущей которых является Елена Малышева, послужат моделью, прототипом для телеканала. На Səhiyyə TV будут говорить доступным языком о медицине, в выпусках вместе с врачами будут разбираться медицинские случаи.

В свою очередь Елена Малышева призналась, что потрясена техническими возможностями телеканала.

"На телеканале несколько студий, у одной из них восемь точек для съемок. Хочу поздравить Азербайджан с открытием медицинского телеканала. С профессиональной точки зрения я ничего подобного не ожидала увидеть", - отметила она.

В ходе мероприятия Елене Малышевой вручили диплом почетного профессора Международной академии наук исследований тюркского мира.

После презентации Елена Малышева ответила на вопросы представителей азербайджанских СМИ и поделилась впечатлениями о визите.

"Это мой первый визит в Азербайджан. Все мои друзья-бакинцы говорили, что я обязательно должна посетить столицу Азербайджана. Много лет меня приглашали в Баку, но ввиду плотного рабочего графика все не получалось совершить визит. Каждый раз, когда известный бакинец Юлий Соломонович Гусман узнавал, что моя поездка не состоялась, то запугивал меня тем, что "жизнь проходит мимо, и пройдет окончательно..." И вот, когда я доехала до Баку, думаю, жизнь моя не прошла мимо (улыбается)... Я пока не успела посмотреть город, но завтра планирую это исправить. Друзья-азербайджанцы по пунктам расписали мне какие места в городе необходимо посетить. Поэтому, я посмотрю все..." - сказала она.

В планах у Елены Малышевой осенью вернуться в Баку и снять цикл передач о медицинском секторе Азербайджана.

"Если все-таки сюда приедет большая съемочная группа наших двух программ - "Здоровье" и "Жить здорово!", то мы планируем снять не одну передачу или сюжет, а цикл сюжетов и программ. Это большая работа, и ей предшествует значительный подготовительный период. В Азербайджане у нас появились прекрасные партнеры - Medical Media, я познакомилась с большим количеством медиков, руководителей медицинских учреждений. Думаю, совместными усилиями сделаем этот приезд возможным и осуществим все задуманное. За возможность посетить Баку выражаю благодарность руководителям Medical Media Азеру Худиеву и Лейле Кязымовой. Мой визит можно охарактеризовать так - "Сделаем невозможное возможным!". Это чудо, что я приехала, ведь 31 мая с утра до вечера снимала передачу, а первого июня улетела в Баку", - подчеркнула российская телеведущая.

Говоря о том, какие сувениры она планирует увезти из Азербайджана, Елена Малышева отметила, что скорее всего это будут яркие впечатления и теплые эмоции.

"Мне говорили, когда я выйду из самолёта, почувствую запах нефти. Я ощутила потрясающий ностальгический запах, увезла бы его в коробочке, если бы это было возможным. Самое лучшее, что остается с нами - не сувениры, а люди, с которыми мы повидались. Думаю, с собой заберу теплое отношение и дружбу с азербайджанскими медиками", - сказала она.

Малышева также рассказала о гастрономических открытиях в Азербайджане. "Попробовала национальные сладости, это бесконечно вкусно и трудно останавливаться. Также здесь невероятно вкусное мясо, несколько способов его приготовления. Все это вкусно до потери сознания. А еще у нас в России продаются помидоры, их называют "бакинские", и действительно, это самые вкусные помидоры", - добавила она.

Телеведущая также сделала комплимент в адрес азербайджанских мужчин, назвав их красавцами.

"Азербайджанские мужчины все красавцы, как на подбор. Какие профессора красивые, какая благородная у них седина, а какие они профессионалы... Я замужем 35 лет, поэтому как бы меня ни впечатляли азербайджанские мужчины, я останусь замужем за Игорем Малышевым - русским парнем (улыбается). Когда ты видишь эти благородные, прекрасные лица, понимаешь, за плечами этих людей большой путь, колоссальные успехи и потери, ведь в нашей профессии без потерь не бывает", - подчеркнула Малышева.

Елена Малышева добавила, что за время визита выучила пока только одну фразу - "Иншаллах".

Также телеведущая является активным пользователем социальной сети, и делится у себя на странице в Instagram впечатлениями о визите: "Все эти дни я рассказываю о том, что я увидела в Баку".

В заключение пресс-конференции азербайджанский художник Хазар Набиев преподнес в подарок Елене Малышевой ее портрет на фоне Девичьей башни. Примечательно, что портрет написан не красками, а нефтью.

Отметим, что в рамках визита Елена Малышева посетила ряд медицинских учреждений и встретилась с их руководителями.