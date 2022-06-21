В США скончалась азербайджанский музыковед

Известный азербайджано-американский музыковед, преподаватель Музыкальной школы Джейкоба Университета Индианы Аида Гусейнова скончалась в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Аида Гусейнова была выдающимся музыкантом, чье наследие будет продолжаться благодаря ее вкладу в музыковедение, музыкальное исполнение и образование, в первую очередь благодаря ее прекрасной монографии под названием "Музыка Азербайджана: от мугама до оперы" (издательство Indiana University Press, 2016). Данная монография войдет в историю как первое комплексное исследование, подробно описывающее субтитры и особенности азербайджанской музыки в США и во всем мире.

Гусейнова была одним из авторов журналов "Музыка Центральной Азии" (издательство Индианского университета, 2016 г.), "Кембриджский хоровой чтец" (издательство Кембриджского университета, 2012 г.), "Энциклопедия женщин в исламских культурах" (Брилл, 2007 г.) и журнала немецкой музыкальной энциклопедии Die Musik in Geschichte und Gegenwart (Barenreiter-Verlag, 2003-2005). Она работала научным консультантом ансамбля "Шелковый путь" под художественным руководством Йо-Йо Ма, а в 2016 году стала научным консультантом танцевальной группы Марка Морриса. Также была научным консультантом Kronos Quartet и сотрудничества группы с азербайджанскими музыкантами. В рамках этого проекта она провела предконцертные выступления и семинары в Стэнфордском университете и Калифорнийском университете в Беркли в 2012 году.

Аида Гусейнова читала лекции во многих высших учебных заведениях США и Европы, включая университеты Индиана, Гарвард, Принстон, Колумбия, Огайо, Северо-Западный, Пердью, Калифорнийский (Беркли), Чикаго, Иллинойс и многие другие.