В Музее ковра состоится выставка «Мир лоскутного шитья Халиды Насировой»

28 июня в Азербайджанском национальном музее ковра состоится церемония открытия выставки "Мир лоскутного шитья Халиды Насировой".

Как сообщили Day.Az в музее, на персональной ретроспективной выставке Халиды Насировой, посвятившей более 30 лет своей жизни искусству лоскутного шитья, будет представлено около 40 работ. Наряду с ее авторскими работами, на выставке также будут представлены подаренные ей композиции начала ХХ века.

Х. Насирова - одна из немногих художниц, продолжающих эту художественную традицию в наше время. Большинство ее работ составляют различные покрывала, наволочки, декоративные скатерти и мозаичные панно.

Она также автор аракчинов (тюбетеек), жилетов и сувенирных мутак (маленьких подушек), выполненных в технике лоскутного шитья. В ранние годы творчества художница использовала в основном шелковые ткани. По мере развития мастерства работала с различными тканями, развивая свой творческий потенциал. Большинство работ созданы в абстрактном стиле, без использования эскизов. Основу тематики сложных композиций с множеством богатых узоров составляют история, искусство, религия и любовь. Для ее работ характерны такие элементы, как бута, глаз, квадрат, треугольник, различные геометрические узоры внутри квадрата, изображения элементов архитектуры и другие орнаменты.

Композиция "Евровидение 2012", выполненная из более чем 100 галстуков работа под названием "Тайны Ичеришехер", композиция "Зов о помощи", призывающая людей беречь памятники старины, и множество других работ отражают присущие ей одной художественные изыскания. Химик по образованию, Халида Насирова посвятила свою первую работу "Мои друзья" трагедии 20 Января - эта композиция была создана из 3330 кусочков ткани.

В рамках выставки будут организованы лекции, мастер-классы по лоскутному шитью и тематические экскурсии.

Выставка продлится до 10 сентября 2022 года.