В Баку наградили победителей конкурса Rəngli perimetr

В Музее военной истории Азербайджана состоялись открытие выставки и церемония награждения победителей конкурса Rəngli perimeter ("Цветной периметр"), приуроченного ко Дню Вооруженных сил, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Конкурс был организован министерством обороны при поддержке министерства культуры и Azərbaycan Könüllər İctimai Birliyi (AKİB, Общественное объединение волонтеров Азербайджана) среди детей в возрасте 5-15 лет.

На открытии минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя свободы и независимости Азербайджана. Военный оркестр исполнил гимн Азербайджана.

Выступившие на мероприятии начальник Управления идеологической работы и морально-психологического обеспечения Главного управления личного состава министерства обороны генерал-майор Бекир Оруджов, руководитель сектора музеев, галерей и выставок министерства культуры Агшин Мирфейзуллазаде, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, руководитель департамента культуры и искусств AKİB Ульвия Бабирли рассказали о проекте, который направлен на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, выявление талантов и стимулирование их дальнейшей творческой деятельности.

В состав жюри конкурса вошли народные художники Агали Ибрагимов и Ханлар Ахмедов, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, а также Агшин Мирфейзуллазаде и Ульвия Бабирли. Главной его темой стала славная Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

На конкурс было представлено около 200 работ. Лучшие 44 произведения вошли в финальную экспозицию. Их авторы были отмечены почетными дипломами и ценными призами.