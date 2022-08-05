DokuBaku объявил программу VI фестиваля

МФДД DokuBaku завершил отбор фильмов для показа на фестивале - было отобрано 68 документальных фильмов из 32 разных стран. Как сообщили Day.Az организаторы фестиваля, все фильмы будут представлены в 7 номинациях. Фильмы, вышедшие в финал в трех категориях: "Лучший полнометражный документальный фильм" (13), "Вне основного конкурса" (18), и "Лучший международный и местный короткометражный документальный фильм" (19), будут оцениваться членами жюри, а победители будут объявлены 25 сентября, в последний день фестиваля. Остальные фильмы будут показаны в следующих категориях: "Вне конкурсной программы" (5), "DokuKids" (4), "DokuUA" (5).

Каждый год фестиваль выбирает серию фильмов одного из мастеров-документалистов, чьи имена известны во всем мире, а работы стали наивысшим стандартом в киноиндустрии. В этом году фестиваль организовал ретроспективу четырех фильмов специального гостя Сергея Дворцевого, казахстанского режиссера, чей полнометражный фильм "Тюльпан" был официально представлен Казахстаном на соискание премии "Оскар" 2009 года в категории "Фильмы на иностранном языке".

Шестой фестиваль отмечен двумя новыми категориями. Впервые в истории фестиваля в программу вошли документальные фильмы для детей. Кроме того, Фестиваль продемонстрирует фильмы из Украины. Расписание показов с указанием мест проведения, дат и времени будет представлено позже.

Н. Гасымова