https://news.day.az/culture/1486722.html Первый замминистра культуры Азербайджана встретился с народным артистом Азерпашой Нематовым - ФОТО
Первый замминистра культуры Азербайджана встретился с народным артистом Азерпашой Нематовым - ФОТО
12 августа первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев встретился с художественным руководителем и директором Государственного академического национального драматического театра, народным артистом, профессором Азерпашой Нематовым, сообщили Day.Az в ведомстве.
Встреча была приурочена к 75-летнему юбилею Нематова.
Эльнур Алиев передал Азерпаше Нематову поздравительное письмо министра культуры Азербайджана Анара Керимова и пожелал юбиляру долгих лет жизни и новых творческих успехов.
Азерпаша Нематов выразил признательность за оказанное внимание.
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