В Музее истории хранится изображение первого герба города Шуша

В фонде изобразительных материалов Национального музея истории Азербайджана хранятся изображения гербов азербайджанских городов (Баку, Гянджа, Шеки, Лянкяран, Загатала, Губа, Шамахы, Шуша, Нахчыван и др.), относящихся к различным историческим периодам. Среди них имеется и изображение первого герба города Шуша.

Об этом Day.Az сообщили в музее.

Герб древней Шуши состоял из трех частей. На одной из них изображен тигр, на другой - извергающееся из земли пламя, а на третьей, нижней части - снаряженный седлом карабахский скакун с густой гривой. Герб среди прочего привлекает внимание также гармонией цветовой палитры.