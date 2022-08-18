https://news.day.az/culture/1488159.html В Музее истории хранится изображение первого герба города Шуша
В Музее истории хранится изображение первого герба города Шуша
В фонде изобразительных материалов Национального музея истории Азербайджана хранятся изображения гербов азербайджанских городов (Баку, Гянджа, Шеки, Лянкяран, Загатала, Губа, Шамахы, Шуша, Нахчыван и др.), относящихся к различным историческим периодам. Среди них имеется и изображение первого герба города Шуша.
Об этом Day.Az сообщили в музее.
Герб древней Шуши состоял из трех частей. На одной из них изображен тигр, на другой - извергающееся из земли пламя, а на третьей, нижней части - снаряженный седлом карабахский скакун с густой гривой. Герб среди прочего привлекает внимание также гармонией цветовой палитры.
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