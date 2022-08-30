«Жемчужины шушинской культуры»: мечеть Мамайы

Проект "Жемчужины шушинской культуры" Министерства культуры продолжается презентациями по различным разделам.

Как сообщили Day.Az в министерстве, очередная презентация по разделу "Архитектурная летопись Шуши" посвящена мечети Мамайы.

В древней Шуше было 17 кварталов. Девять кварталов города Шуша считались нижними, а остальные восемь - верхними кварталами. В каждом квартале имелась мечеть, баня и родник.

Квартал Мамай расположен в центральной части Шуши. Архитектором одноименной мечети, построенной в XIX веке в квартале Мамай Шуши, был Кербелаи Сафихан Гарабаги. На кровле мечети Мамайы, напоминающую крышу традиционных четырехугольных жилых домов Шуши, была установлена "гюльдесте" (купольная часть минарета) для муэдзина.

В годы советской власти мечеть Мамайы функционировала как Дом поэзии.