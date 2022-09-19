Анар Керимов принял участие в открытии после капремонта центральной библиотеки и детской музыкальной школы в одном из районов Баку

18 сентября министр культуры Азербайджана Анар Керимов принял участие в открытии после капитального ремонта зданий Центральной библиотеки Централизованной библиотечной системы (ЦБС) Сабаильского района и Детской музыкальной школы №6 имени Ахмеда Бакиханова в Ясамальском районе Баку, сообщили Day.Az в министерстве.

Библиотека и Детская музыкальная школа действуют при Главном управлении культуры города Баку. Начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев проинформировал министра культуры Анара Керимова о созданных в культурных учреждениях условиях.

На открытии здания библиотеки было отмечено, что библиотека площадью 600 квадратных метров отремонтирована в соответствии с современными стандартами, оснащена новым инвентарем и оборудованием.

В библиотеке, оснащенной компьютерами нового поколения, высокоскоростным интернетом и зоной Wi-Fi, созданы условия для того, чтобы читатели могли получить более обширную информацию в любой области.

Читатели смогут с комфортом пользоваться фондом, пополненным научно-массовой и художественной литературой, учебниками и книгами по различным специальностям. Читальные столы, книжные полки были подготовлены с учетом удобства пользователей.

Отметим, что библиотека была создана в 1924 году. Сейчас фонд Центральной библиотеки составляет 268 тысяч экземпляров, число читателей - 13 509 человек.

На открытии Детской музыкальной школы №6 имени Ахмеда Бакиханова было подчеркнуто, что здание общей площадью 789 квадратных метров технически реконструировано и обеспечено необходимым инвентарем и оборудованием. В здании были созданы 24 класса, актовый зал, два административных помещения и кухня.

Отметим, что Детская музыкальная школа №6 действует с 1937 года. В 1992 году ей было присвоено имя народного артиста, видного исполнителя на таре Ахмеда Бакиханова. На 4 отделениях музыкальной школы ведется преподавание по 13 специальностям (фортепиано, скрипка, кларнет, флейта, саксофон, тар, кяманча, ганун, гармонь, нагара, вокал, ханенде, гитара). В школе получают образование 278 учеников, работают 52 педагога. Также здесь действуют ансамбль народных инструментов, хоровой коллектив, ансамбль скрипачей, в состав которых входят учащиеся школы.