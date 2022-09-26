В Союзе композиторов прошли мероприятия в рамках Фестиваля Узеира Гаджибейли

Автор: Наталья Дадашева,

музыковед

Вот и отзвучали последние аккорды ХIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, подарившего слушателям множество положительных эмоций и ярких впечатлений. Многочисленные мероприятия Фестиваля представили широкую панораму музыкальных жанров и стилей, охватившую произведения композиторов разных стран и народов. При этом доминантой в программах, естественно, была академическая азербайджанская музыка. Порадовала большая доля премьерных исполнений произведений наших композиторов, которые прозвучали в интерпретации ведущих оркестровых коллективов и солистов страны.

Союз композиторов Азербайджана также внес свою немалую лепту в программу Фестиваля, организовав два мероприятия - Концерт камерно-инструментальной и вокальной музыки и Научную музыковедческую конференцию.

Концерт, состоявшийся в большом зале им. У. Гаджибейли Союза композиторов, имел тематический характер и прошел под девизом "Произведения композиторов-шушинцев". Его концепция и программа были предопределены тем фактом, что текущий год в нашей стране объявлен "Годом Шуши".

В первые же минуты присутствующие на мероприятии минутой молчания почтили память шехидов, павших в боях в приграничной зоне страны.

Вступительным словом концерт открыла председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Франгиз Ализаде. Тепло приветствуя участников мероприятия, она отметила, что Союз композиторов, будучи непосредственным детищем Узеира Гаджибейли, сегодня играет значительную роль в сохранении и пропаганде традиций азербайджанской академической музыки. Так, накануне Фестиваля Узеира Гаджибейли в Астрахани (Россия), в рамках II Международного фестиваля "OperaFirst" состоялся концерт из произведений азербайджанских композиторов, завоевавший большой успех.

"Видными деятелями культуры России был отмечен тот факт, что азербайджанская композиторская школа была и является сильнейшей во всем мусульманском мире. Надеемся, что и сегодняшний концерт подарит слушателям немало замечательных впечатлений", - подчеркнула Ф.Ализаде.

В программе концерта наряду с классиками национального музыкального искусства, были представлены и произведения современных композиторов. Первым номером концерта прозвучала музыка Узеира Гаджибейли - Ария Гюльчохры из оперетты "Аршин мал алан" в исполнении народных артисток республики Гюльназ Исмайловой (вокал) и Ульвии Гаджибековой (фортепиано). Затем в их же исполнении были представлены 2 романса Ашрафа Аббасова - "Heyran olmuşam"(слова Молла Панах Вагифа) и "Ceyranım, gəl" (слова Гусейна Арифа).

Продолжили концерт сочинения современных авторов: Рены Гадымовой - "Musical offering" для кларнета и фортепиано (премьера), Кямали Ализаде -"Flying over Shusha" для фортепиано, Вугара Джамалзаде - "Sərdar bir" (слова - Шах Исмаил Хатаи) для вокально-инструментального ансамбля (премьера), Турала Мамедли - "Tənha yolcu" для кеманчи и фортепиано.

В концерте также прозвучало новое произведение заслуженного деятеля искусств Джалала Аббасова - "Onsuz..." для флейты и вибрафона, посвященное светлой памяти друга, известного музыковеда Сейрана Гафарова. Вслед за ним фортепианный дуэт в составе народных артисток Ульвии Гаджибековой и Егяны Ахундовой представил слушателям композицию "Aşıqsayağı" для двух фортепиано и лаггути заслуженного деятеля искусств Эльнары Дадашевой. Одно из самых известных сочинений периода 70-х годов прошлого века - "Увертюра" Солтана Гаджибекова в исполнении этого же фортепианного дуэта стала торжественным завершением концерта.

В программе мероприятия, наряду с уже названными именами, принимали участие молодые исполнители: Мамед Раджабли (кларнет), Лейла Парланова (фортепиано), Айсель Ибрагимова (вокал), Азад Гурбанов (уд), Агшин Аббасов (тар), Айдын Яхъяев (балабан), Ейваз Гашимов (ударные), Медина Шахгялдиева (кеманча), Наргиз Алиева (флейта), Людмила Наумова (вибрафон, лаггути).

Всем участникам концерта - композиторам и исполнителям, были вручены памятные подарки, отражающие их участие в Фестивале.

Концерт из произведений композиторов - выходцев из Шуши, стал знаменательным событием Фестиваля Узеира Гаджибейли, непосредственно отразившим преемственность поколений, связь времен.

"Роль Узира Гаджибейли и Муслима Магомаева в развитии азербайджанской композиторской школы" - такова была тема Научной музыковедческой конференции, также организованной Союзом композиторов в рамках Фестиваля. Конференцию вступительным словом открыл секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств, профессор Джалал Аббасов. Модератором конференции была секретарь Союза композиторов, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова. Она подчеркнула, что бесценное творчество и обширная деятельность У.Гаджибейли и М.Магомаева вот уже на протяжении многих лет являются неиссякаемым источником для музыковедческих исследований и научных изысканий, что вновь и вновь наши музыковеды открывают новые, неисследованные страницы их чрезвычайно наполненной жизни.

В программе конференции было представлено девять докладов, охвативших различные аспекты деятельности двух корифеев. С докладом "Узеир Гаджибейли и Муслим Магомаев: друзья-соратники" выступила заслуженный деятель искусств, профессор Хаджар Бабаева. Тему "Роль теоретической концепции Узеира Гаджибейли в развитии музыкальной тюркологии" представила член-корреспондент НАНА, доктор искусствоведения, профессор Рена Мамедова. "Узеир Гаджибейли и Муслим Магомаев: от монодии к симфонической музыке" - такова была тема выступления заслуженного деятеля искусств, доктора философии по искусствоведению Сураи Агаевой. О значении руководящей деятельности Узеира Гаджибейли в истории Союза композиторов Азербайджана рассказала заслуженный деятель искусств, профессор Лала Гусейнова.

Образ Узеира Гаджибейли в воспоминаниях современников был представлен в докладе музыковеда Раи Аббасовой. Роль Муслима Магомаева в развитии музыкальной культуры Азербайджана раскрыла доктор философии по искусствоведению, доцент Жаля Гуламова. Доктор искусствоведения, профессор Наиля Рагимбейли свое выступление посвятила теме "Деятельность У.Гаджибейли и М.Магомаева по сбору фольклора как основной источник формирования национальных основ композиторской школы Азербайджана". С докладом "Роль публицистики Узеира Гаджибейли в истории тюркской философской и общественно-политической мысли" выступила доктор философии по искусствоведению, доцент Гюллю Исмайлова. Вопросы пропаганды наследия Узеира Гаджибейли были отмечены в выступлении заслуженного работника культуры, доктора философии по искусствоведению Сеадет Тахмиразгызы.

Музыковедческая конференция и концерт из произведений композиторов-шушинцев, стали интересными звеньями программы Фестиваля Узеира Гаджибейли, порадовали присутствующих своей информативностью и новыми впечатлениями.