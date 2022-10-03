Блистательный показ оперы "Натаван" в Театре оперы и балета

Автор: Нигяр Алиева

2 октября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ оперы "Натаван" видного композитора, народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии, профессора Васифа Адигезалова.

Спектакль был посвящен 190-летию известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван. В опере нашли свое отражение жизнь и творчество "Ханской дочери", ее замечательный образ как мастера поэзии, государственного деятеля и матери.

Опера "Натаван" прошла при полном аншлаге, собрав большую слушательскую аудиторию. Среди зрителей в этот день присутствовало большое количество известных общественных и культурных деятелей республики. Зрители тепло и эмоционально принимали спектакль, сопровождая выступление артистов бурными аплодисментами и возгласами "браво!".

Режиссером-постановщиком оперы является народный артист Азербайджана и Узбекистана, лауреат Государственной премии Узбекистана Фирудин Сафаров, режиссером спектакля заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, художником-постановщиком - народный художник, лауреат Государственной премии Рафиз Исмайлов, балетмейстером - народная артистка, лауреат Государственной премии Тамилла Ширалиева, хормейстером заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, музыкальным руководителем и дирижером народный артист, профессор Ялчин Адигезалов.

Либретто произведения принадлежит Назиму Ибрагимову, а стихи - Рузгар Эфендиевой. В то же время в либретто были использованы стихи самой Натаван, а также Гасымбея Закира и других членов литературного меджлиса "Меджлиси-Унс".

Главные партии в опере исполняли выпускница Королевской академии музыки Великобритании, лауреат международных конкурсов вокалистов Сельджан Насибли (партия Натаван), народный артист Азербайджана, профессор Азер Зейналов (партия Хасай бека), заслуженные артисты республики Джахангир Гурбанов (дядя Хасай бека), Турал Агасиев (партия Человека в черном), Тяйяр Байрамов (партия Ханенде), а также ведущие солисты Талех Яхъяев (партия Гасым бека Закира), Махир Тагизаде (партия Александра Дюмы), Атеш Караев (партия офицера), Фахмин Ахмедлы (партия Гаджи Аббас Агаха), Равана Амирасланлы (партия Ханенде) и др.

Особо хотелось отметить дирижера спектакля, народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова, который в этот день с большим вдохновением и профессионализмом дирижировал произведением отца, практически не заглядывая в партитуру.

Показ оперы явился поистине праздником, посвященным памяти великой поэтессы Натаван и демонстрацией высокого национального академического искусства.