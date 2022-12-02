В Баку представлены книги "Шуша. Заветный город" и "Шуша. Звезда Карабаха"

В Международном центре мугама в Баку состоялась презентация книг "Şuşa. Zirvədən uca" (Шуша. Заветный город) и "Şuşa. Qarabağın ulduzu" (Шуша. Звезда Карабаха), вышедших в свет в рамках "Года города Шуша", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Книги изданы IRS Publishing House при поддержке министерства культуры Азербайджана и ОАО "Paşa Həyat Sığorta" в рамках проекта "IRS" (Наследие), реализуемого с 2013 года.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры, искусства и науки.

В книгах, привлекающих внимание своим дизайном и высоким художественно-эстетическим решением, рассказывается о древней истории, культурной жизни, материально-культурных памятниках города Шуша, о разрушениях, которым подвергся город в период армянской оккупации, а также о его освобождении. Книги изданы на азербайджанском, русском и английском языках.

В своем выступлении министр культуры Азербайджана Анар Керимов, подчеркнув значимость издания книг, отметил, что цель заключается в том, чтобы донести до широкой общественности информацию об истории, культуре города Шуша.

Было подчеркнуто, что под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации земли страну, подарив нам радость Победы.

"Город Шуша играет особую роль в истории Азербайджана, формировании и обогащении нашей культуры. На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана ведутся масштабные восстановительные работы. Наряду с этим, туда возвращается культура. В городе Шуша проводятся Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль", Дни поэзии Вагифа и другие мероприятия", - сказал министр.

Затем Анар Керимов вручил главному редактору журнала "IRS" Мусе Марджанлы памятный нагрудный знак министерства культуры "Шуша - 270".

В своем выступлении на мероприятии президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли подчеркнул ценность проекта.

Президент НАНА отметил, что изданные книги основываются на архивных, научных материалах, прекрасных фотографиях. Эти книги можно назвать красочной энциклопедией города Шуша.

Главный редактор журналов "IRS" и "Azerbaijan Airlines" Муса Марджанлы подчеркнул, что городу Шуша посвящено много книг, издания "Şuşa. Zirvədən uca" и "Şuşa. Qarabağın ulduzu" также ориентированы на зарубежную аудиторию. Книги рассказывают о городе Шуша от основания до сегодняшнего дня.

Председатель правления "Paşa Həyat Sığorta" Нияз Исмаилов в своем выступлении сказал, что в ходе издания книг была проведена большая работа.

"Издание данных книг - наш гражданский долг. Скоро будет 10 лет, как мы реализуем проект "IRS", в рамках которого выходят в свет книги об истории, культуре Азербайджана", - сказал он.

Народный артист СССР и Азербайджана, профессор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) Фархад Бадалбейли отметил, что известие об освобождении города Шуша от оккупации стало для каждого азербайджанца огромным счастьем.

Народный артист поделился воспоминаниями о своем первом посещении освобожденного от оккупации города Шуша.

Далее была представлена концертная программа.