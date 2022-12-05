Азербайджанская музыка покорила итальянцев: концерт в честь 100-летия Фикрета Амирова

В итальянском городе Модена состоялся концерт известной российской пианистки, лауреата многих международных конкурсов Ольги Домниной, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Об этом Day.Az сообщила сама пианистка.

По приглашению ассоциации любителей музыки Amici della Musica, в театре Модены "Massimo Troisi" прозвучали сочинения Фикрета Амирова, а также выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева и продолжающего традиции своего отца Фараджа Гараева.

"Азербайджанская композиторская школа ошеломила итальянских слушателей совершенно новыми для них красками, мыслями и оригинальностью", - отмечает Домнина.

Меломаны Модены восхитились колдовскими мелодиями "12 миниатюр" Амирова, а после исполнения Четвертой тетради "24 прелюдий для фортепиано" Гара Гараева непрекращающиеся аплодисменты публики не давали Домниной продолжить выступление.

От сыгранной на бис пьесы Фараджа Гараева "Вы все ещё живы, господин министр?" зал взорвался аплодисментами, требуя продолжения концерта, и так уже длившегося более полутора часов.

Также на вечере прозвучали такие шедевры, как Вторая соната Фараджа Гараева, "Вариации для фортепиано" Фикрета Амирова, транскрипции для фортепиано из балета "Семь красавиц" Гара Гараева.

По завершении концерта Ольгу Домнину сердечно благодарили за выбранный репертуар концерта и виртуозное исполнение.

Теперь североитальянские любители музыки с нетерпением будут ждать новых встреч с сокровищами музыкальной культуры Азербайджана. Пианистка планирует включить в программу своих предстоящих концертов сочинения других азербайджанских композиторов, среди которых Рахиля Гасанова, Аяз Гамбарли.

Напомним, что в сентябре текущего года Ольга Домнина выступила с концертной программой на сцене театра Тор Белла Монака в Риме (Италия). В программе прозвучали сочинения Фикрета Амирова, Гара Гараева и Фараджа Гараева.

Ольга Домнина - лауреат многих международных конкурсов, известная пианистка, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных и Лондонской Королевской академии музыки. Наряду с сольными концертами, она выступает с камерными и симфоническими оркестрами на мировых сценах. Значимую роль в деятельности Домниной играет творчество азербайджанских композиторов. Интерес пианистки к нашему музыкальному искусству настолько велик, что ее называют пропагандистом азербайджанской музыки. Более 10 лет пианистка живет на Сицилии (Италия).