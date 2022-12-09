«Астана Опера» впервые выступит с гастрольной программой в Баку

Труппа театра "Астана Опера" впервые выступит в Баку 13 декабря на сцене Азербайджанского театра оперы и балета. Артисты представят насыщенную программу Гала-концерта, которую украсили произведения отечественных и западноевропейских композиторов. Именитые солисты выступят в сопровождении хора и симфонического оркестра театра под управлением Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина и Руслана Баймурзина.

Гастроли - неотъемлемая часть творческой деятельности театра. Наряду с выступлениями на родине (труппа "Астана Опера" в этом году гастролировала по 8 городам Казахстана, недавно завершив блестящее выступление в Алматы) столичный театр активно гастролирует и за рубежом. В октябре балетная труппа с успехом представила спектакль "Бахчисарайский фонтан" Б. Асафьева на сцене Кремлевского дворца в Москве, 13 декабря артисты выступят в Баку с гала-концертом, а уже 17 декабря их ждут в Минске с оперой "Шелковая лестница" Дж. Россини.

- Встреча с бакинской публикой - значимое событие для всех нас. Мы очень рады возможности выступить здесь и с нетерпением ждем начала гастролей, - говорит директор "Астана Опера", Заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

Так, 13 декабря зрителям будет представлен блестящий гала-концерт, составленный из номеров отечественных и мировых опер, симфонических произведений. Ценители классической музыки смогут услышать айтыс из оперы "Биржан - Сара" М. Тулебаева, арию Айдара из оперы "Абай" А. Жубанова, Л. Хамиди, арию Эльвиры из оперы "Пуритане" В. Беллини. С сольными номерами и дуэтами выступят Заслуженные деятели Казахстана Азамат Желтыргузов, Жупар Габдуллина, Салтанат Ахметова, Бибигуль Жанузак, Медет Чотабаев, а также Салтанат Муратбекова, Саян Исин, Талгат Галеев, Шынгыс Расылхан, Гульдана Алдадосова. В программе прозвучат произведения В.А. Моцарта, Дж. Верди, Дж. Пуччини, В.Беллини, Ж. Бизе, И. Кальмана, А.Дворжака, Е. Брусиловского, Т. Мухамеджанова и других композиторов.

Каждое исполнение монументальных творений знаменитых композиторов считается важным музыкальным событием, стать свидетелем которого - незабываемо.

Начало концерта в 19:00.